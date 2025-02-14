З хутряною обробкою та двометровим шлейфом: роздивляємося весільну сукню Великої герцогині Люксембургу

1981 року відбулося одне з найкрасивіших європейських аристократичних весіль — 14 лютого — у День усіх закоханих одружився принц Люксембурга Анрі, який згодом став великим герцогом Люксембургу. Обранкою спадкоємця була 24-річна Марія Тереза — уродженка Куби з буржуазної родини.

Весілля спадкового принца та Марії Терези відбулося у Соборі Люксембурзької Богоматері. Наречена того дня була одягнена у вбрання від іменитого французького бренду Balmain.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Фото: Associated Press

Весільну сукню Марії Терези було пошито на замовлення з білого шовку з тисненням та хитромудрим візерунком. Вона відрізнялася від суконь інших королівських наречених спідницею-дзвоном і хутряним оздобленням білого кольору на зап'ястях, шиї та подолі, яке чудово підходило для зимового весілля.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Фото: Getty Images

Сукня мала двометровий шлейф, який відповідав довжині її мереживної фати із Брюсселя.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Фото: Associated Press

Гламура і розкоші додали образу нареченої тіара з діамантами і сережки. Тіару їй позичила велика герцогиня Жозефіна-Шарлотта — матір Анрі, її одягали у день весілля багато королівських наречених країни.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Фото: Associated Press

Пізніше ця сукня нової принцеси стала прототипом для виготовлення нової сукні для статуї Богоматері Люксембурзької, Втішиниці скорботних, яка знаходиться у кафедральному соборі Люксембургу.

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