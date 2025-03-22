Сукня з колібрі: Кейт Бланшетт розкрила романтичну таємницю свого першого вбрання для "Оскара"

Кейт Бланшетт визнана однією з найкращих та різнобічних акторок свого покоління. Вона отримала безліч нагород за майстерність, серед яких було і два "Оскари". 1999 року вона вперше відвідала "Оскар". Кейт вийшла на червону доріжку 71-ї церемонії, де продемонструвала сукню створену Джоном Гальяно (John Galliano).

Сукня була складного сіро-фіолетового відтінку, трохи прозорою та в'язаною. Також у неї був невеликий шлейф, декор на спині та декольте.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Спереду вбрання прикрашали невеликі квіти, які плавно переходили на спину, яка була виконана із сітки у колір шкіри Кейт. Ззаду вбрання було розшите квітами і маленькими пташками колібрі.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

"Я знімалася в Австралії і закохалася в цю сукню, яку спроектував Джон Гальяно, вона була трикотажною, білою, і була прикрашена всією цією приголомшливою вишивкою, і я зустрілася з ним (дизайнером - ред.) в Лондоні, і він сказав, що створить щось для мене, і він сказав: "Давайте змінемо колір". Він запитав про мою сім'ю та мій шлюб, а потім прикрасив, я думаю, ви можете це просто побачити внизу, там маленька колібрі, і на сукні дві колібрі, і одна була мною, а інша моїм чоловіком Ендрю", - розповіла акторка в інтерв'ю Vogue.

"Так що це свого роду справді гарна історія. Я віддала її в amfAR, тож тепер її носить хтось інший, як не сумно. Але в будь-якому випадку, я так люблю цю сукню", - додала вона.

Сукня тепер належить MFA Boston і була подарована туди Джудіт Крупп, яка купила її на аукціоні Christie's 1999 року. Ця сукня була продана у межах благодійного аукціону для amfAR, проведеного Christie's, на якому продавалися сукні, одягнені на церемонію вручення премії "Оскар".

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