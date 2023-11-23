Сукня з особливим змістом: що відомо про блакитне вбрання принцеси Діани з Каннського кінофестивалю

У гардеробі принцеси Діани було досить багато культових суконь, які в результаті навіть набули назв, як "Сукня Траволта" чи "Сукня помсти". Але серед усієї величезної кількості її вбрань, чомусь, дуже рідко виділяють небесно-блакитну сукню, яку вона одягла на Каннський кінофестиваль 1987 року.

Канський фестиваль / Фото: Getty Images

Поява Діани на цьому заході стала важливою подією, оскільки британська королівська родина кінофестиваль на Лазуровому узбережжі практично не відвідувала (у 60-х його відвідувала один раз принцеса Маргарет, а у 2000-х – Сара Фергюсон із дочками).

У той же раз Чарльз і Діана вийшли на червону доріжку, щоб просувати та підтримувати британську кіноіндустрію та зокрема фільм "Серпневі кити".

Принцеса Діана та принц Чарльз на Каннському кінофестивалі, 1987 рік / Фото: Associated Press

У той період життя Діана тісно співпрацювала з дизайнеркою Кетрін Вокер, тому замовила у неї і сукню для відвідування Французької Рив'єри. У свою сукню вона вирішила закласти особливий зміст та підкреслити вбранням важливість кіноподії і віддати шану знаменитій акторці, яка згодом стала однією з найвідоміших королівських осіб у світі — княгині Монако Грейс Келлі.

У подібній сукні Грейс Келлі сяяла в романтичному детективі Альфреда Гічкока "Впіймати злодія", де зіграла багату американку Френсіс Стівенс. Сукня з'явилася у сцені під час вечері героїні з матір'ю та вечора у казино. Автором сукні акторки є культова американська художниця з костюмів Едіт Гед.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Вбрання було зроблене з двох відтінків блакитної тканини, мало тонкі бретельки, складне плісування та декор у вигляді вузлів.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Сукня ж Діани була дуже схожа на вбрання Келлі, але все ж таки відрізнялося і мала свій шарм і шик. Вона також була виконана в льодово-блакитному відтінку, мала дрібне плісування і довгу спідницю, яка розкішно майоріла від ходьби. Проте сукня принцеси не мала бретельок.

Принцеса Діана на Каннському кінофестивалі, 1987 рік / Фото: Associated Press

Образ Діана, як і Келлі у фільмі, доповнила шарфом у колір сукні. Ще раз цю сукню вона одягала 1989 року на галавиставу мюзиклу "Міс Сайгон" у Королівському театрі Друрі-Лейн. Потім принцеса включила цю сукню до знаменитого благодійного аукціону Christie's, де вона стала лотом №6. Купила тоді блакитну сукню Кейт Макінрой, президентка кабельних каналів AMC та Romance Classics (WeTV). Згодом її знову виставили на продаж 2011 року і придбав її Хорхе Яруру, засновника Fundación Museo de la Moda, чилійського музею, присвяченого моді.

Фото: Getty Images

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