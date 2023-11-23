Сукня з особливим змістом: що відомо про блакитне вбрання принцеси Діани з Каннського кінофестивалю

Це була сукня, якою принцеса Уельська вирішила віддати шану ще одній королівській особі.
У гардеробі принцеси Діани було досить багато культових суконь, які в результаті навіть набули назв, як "Сукня Траволта" чи "Сукня помсти". Але серед усієї величезної кількості її вбрань, чомусь, дуже рідко виділяють небесно-блакитну сукню, яку вона одягла на Каннський кінофестиваль 1987 року.
Поява Діани на цьому заході стала важливою подією, оскільки британська королівська родина кінофестиваль на Лазуровому узбережжі практично не відвідувала (у 60-х його відвідувала один раз принцеса Маргарет, а у 2000-х – Сара Фергюсон із дочками).
У той же раз Чарльз і Діана вийшли на червону доріжку, щоб просувати та підтримувати британську кіноіндустрію та зокрема фільм "Серпневі кити".
У той період життя Діана тісно співпрацювала з дизайнеркою Кетрін Вокер, тому замовила у неї і сукню для відвідування Французької Рив'єри. У свою сукню вона вирішила закласти особливий зміст та підкреслити вбранням важливість кіноподії і віддати шану знаменитій акторці, яка згодом стала однією з найвідоміших королівських осіб у світі — княгині Монако Грейс Келлі.
У подібній сукні Грейс Келлі сяяла в романтичному детективі Альфреда Гічкока "Впіймати злодія", де зіграла багату американку Френсіс Стівенс. Сукня з'явилася у сцені під час вечері героїні з матір'ю та вечора у казино. Автором сукні акторки є культова американська художниця з костюмів Едіт Гед.
Вбрання було зроблене з двох відтінків блакитної тканини, мало тонкі бретельки, складне плісування та декор у вигляді вузлів.
Сукня ж Діани була дуже схожа на вбрання Келлі, але все ж таки відрізнялося і мала свій шарм і шик. Вона також була виконана в льодово-блакитному відтінку, мала дрібне плісування і довгу спідницю, яка розкішно майоріла від ходьби. Проте сукня принцеси не мала бретельок.
Образ Діана, як і Келлі у фільмі, доповнила шарфом у колір сукні. Ще раз цю сукню вона одягала 1989 року на галавиставу мюзиклу "Міс Сайгон" у Королівському театрі Друрі-Лейн. Потім принцеса включила цю сукню до знаменитого благодійного аукціону Christie's, де вона стала лотом №6. Купила тоді блакитну сукню Кейт Макінрой, президентка кабельних каналів AMC та Romance Classics (WeTV). Згодом її знову виставили на продаж 2011 року і придбав її Хорхе Яруру, засновника Fundación Museo de la Moda, чилійського музею, присвяченого моді.
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