Сукня-заміна: історія культового рожевого вбрання Мерілін Монро, в якому вона заспівала про діаманти

Акторка Мерілін Монро протягом десятиліть залишається секс-символом та головною голлівудською суперзіркою. І це все при тому, що вона не зіграла жодної великої ролі та не отримала "Оскара". Акторка була шалено популярною через скандали, які вирували навколо її особистого життя, гламурної зовнішності та сексуальних образів.

Одним із найуспішніших у професійному плані років для Монро був 1953, оскільки в цей час за її участю на екрани виходить аж три фільми: "Ніагара", "Як вийти заміж за мільйонера" та "Джентльмени віддають перевагу білявкам". Саме ці фільми зміцнюють за нею образ секс-символу і "дурненької білявки", а також роблять однією з найпродаваніших голлівудських зірок.

Підбираючи вбрання для фільмів, костюмери і стилісти намагалися робити акцент на фігурі Мерілін "пісковий годинник", тому і у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" Монро повинна була спочатку з'явитися в дуже сексуальному образі — вбранні в стилі кабаре, що складалося з пов'язки на стегнах з торочкою з кристалів, бюстьє, теж розшитого камінням, і боді з сітки. Також образ мали доповнювати сітчасті колготки, гламурні туфлі, високі чорні рукавички, пір'я у волоссі та віяло в руці. Шия та зап'ястя зірки повинні були бути обвішані прикрасами, що нагадують діаманти. Образ був сміливим і зухвалим, особливо з огляду на те, що на вулиці тоді був 1953 рік, коли моральні норми відрізнялося від сьогоднішніх. Однак це вбрання так і не з'явилося у фільмі, оскільки знімання якраз збіглися зі скандалом — її оголені фотографії, зроблені ще 1949 року для еротичного календаря під назвою "Золоті мрії", використали для першого номера Playboy. Вибухнув скандал і щоб не викликати ще більшого ажіотажу навколо акторки, студією 20th Century Fox було ухвалено рішення замінити це вбрання на скромніше.

"Кілька років тому, коли я не мала грошей ні на їжу, ні на оренду житла, знайомий фотограф попросив мене позувати оголеною для художнього календаря… Я не соромлюся цього. Я не зробила нічого поганого", — прокоментувала через кілька років свої фото зірка.

Над образами акторки працював Вільям Травілла і саме він придумав і розробив рожеву сукню із шовкового атласу. У цьому вбранні, в ролі Лорелей Лі, Монро виконала у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" знамениту пісню "Діаманти — найкращі друзі дівчат".

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

У сукні не було бретельок, виконана вона була з шовку, мала пряму лінію декольте і була приталеною, ззаду на спідниці був високий розріз, оскільки акторці треба було багато рухатися і співати. Щоб ніжна тканина вбрання була більш жорсткою і не м'ялася, поки Монро танцює, дизайнер придумав прикріпити верхній шар сукні до щільного фетру.

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

Також вбрання прикрашав величезний бант із чорною підкладкою, який був частиною сукні, і тонкий пояс із пряжкою в колір сукні. Щоб бант тримав форму, в нього вставили страусове пір'я і кінський волос.

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

Колір сукні був дуже яскравим і ефектно виділявся на тлі елегантних джентльменів, в оточенні яких героїня Монро танцювала в тій сцені. Доповнювали образ високі "оперні" рукавички, босоніжки, безліч прикрас, що імітували діаманти (у фільмі використовували муляж), а також розкішне укладання та макіяж із червоною помадою на губах.

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

Розглядаючи рукавички, можна помітити, що вони були зроблені не зовсім у колір сукні, адже на долонях їхній відтінок був значно світлішим.

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

Передбачається, що для фільму Травілла створив дві такі сукні, адже вбрання було довгим і бруднилося, тому потрібно було ще одне на заміну. 2010 року рожева сукня була продана на аукціоні Profiles in History за 370 тисяч доларів, хоча спочатку за неї хотіли отримати близько 250 тисяч. Однак є припущення, що продали на аукціоні саме копію сукні, а не варіант, у якому акторка танцювала у фільмі, але ця чутка так і не була підтверджена. Власник аукціонного дому Джо Маддалена розповів в одному з інтерв'ю, що сукня перебувала в приватній колекції від 1960-х років, а початковий покупець отримав її від студії 20th Century Fox.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Образ Мерілін у цій оригінальній сукні став частиною попкультури і протягом багатьох років слугував натхненням для багатьох зірок і неодноразово відтворювався в інших фільмах, кліпах, театральних виставах, фотосесіях та скетч-шоу.

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" / Фото: скриншот з відео

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