Сукня зі старої валізи: історія втраченого вбрання Елізабет Тейлор, у якому вона отримала "Оскар"

Акторка Елізабет Тейлор увійшла в історію як виконавиця ролі Клеопатри, любителька розкішних коштовностей, а також як одна з головних модниць Голлівуду. Протягом своєї багаторічної кар'єри в її гардеробі були вбрання від найвідоміших дизайнерів, ексклюзивні та кутюрні. Однак одним із найзагадковіших вбрань цієї легендарної жінки стала сукня від Christian Dior.

Вбрання було створено брендом для колекції Haute Couture весна-літо 1961, а називалося воно Soiree a Rio. Та колекція ознаменувала початок кар'єри легендарного дизайнера Марка Богана в Dior і в ній з'явився стиль Slim Look, який був новою версією культового силуету Dior New Look. Побачивши колекцію, Тейлор просто закохалася в неї та одразу замовила 12 вбрань, ця сукня була однією з них.

Коли Елізабет одягла цю сукню, вона моментально увійшла в історію, адже з'явилася у ній на церемонії вручення премії "Оскар". Того вечора акторка отримала золоту статуетку у категорії "Найкраща жіноча роль".

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

Кутюрна сукня зірки була виконана у двох кольорах — верхній топ був ніжно-салатового відтінку, а спідниця була білою та у формі тюльпана. Талія вбрання була яскраво виражена, її також прикрашав широкий зелений пояс та малинова квітка з тканини. З одного боку спідницю прикрашала вишивка гладдю у вигляді квітів та невеликих жуків.

Сукня Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Верхній топ був із тонкого шифону і з-під нього виднівся корсет із декольте-серцем і без бретельок.

Сукня Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Вбрання у вечір "Оскара" Елізабет носила з високими білими рукавичками та сережками-люстрами з діамантами та перлами від бренду Ruser. Однак після церемонії сукня на публіці більше не з'являлася.

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Виявляється, протягом понад 50 років сукня створена Марком Боганом для Christian Dior була в центрі Лондона. Ретельно упакована вона зберігалася у великій пластиковій валізі разом із ще 11 предметами одягу покійної зірки. Про це стало відомо завдяки аукціонному дому Kerry Taylor, який у своїй заяві повідомив, що виставляє вбрання на продаж.

Сукня Елізабет Тейлор і валіза, в якій вона зберігалася / Фото: Getty Images

За словами представників аукціону, сукня до них потрапила завдяки родині Гастона та Енн Санс — колишніх співробітників та близьких друзів Тейлор. Гастон Санс працював на Елізабет Тейлор від 1950-х років і був одним із її співробітників, якому вона довіряла. Чоловік пропрацював на кінозірку дуже багато років і був її охоронцем та шофером, також Тейлор та її тодішній чоловік Річард Бертон хрестили їхню з Енн доньку.

Сім'я сама зв'язалася з аукціонним домом у бажанні продати вбрання, також Енн, розповіла, що Тейлор після того, як отримала "Оскар" 1961 року називала його "щасливим талісманом", і хоча воно одягалося лише на церемонію вручення премії, вона брала його з собою у подорожі ще протягом 10 років. Однак якось втомившись складати величезну кількість своїх речей і перевозити їх з місця на місце, акторка просто покликала Енн у свій готельний номер у "Дорчестері" і сказала вибити все, що та хотіла. Так жінка обрала вбрання з гардероба зірки і склала у дві валізи. За минулі роки Санс носила лише пару суконь, а решту роздарувала друзям і родичам, ніколи не вважаючи їх особливо значущими чи цінними. Щасливу ж сукню вона зберігала у великій пластиковій валізі. Вбрання збереглися у чудовому стані, адже весь цей час його ніхто не носив.

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

За сукню Dior Kerry Taylor в результаті очікують отримати від 75-125 тисяч доларів. Аукціон відбудеться 12 грудня.

Читайте також:

Прикраси Елізабет Тейлор (22 фото)