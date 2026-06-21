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- Зірки і мода
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Сумка Lady Dior: королівські особи, які люблять цей аксесуар так само, як його любила принцеса Діана
Сумка Lady Dior від однойменного французького бренду — не просто класика. Це одна з улюблених моделей аксесуарів багатьох королівських осіб ще від часів принцеси Уельської Діани, на честь якої, вона до речі, й отримала свою назву.
Ця легендарна сумка була випущена 1994 року під назвою Chouchou. Проте вже через рік, 1995-го, їй судилося отримати друге ім’я, під яким вона й увійшла в історію моди.
Принцеса Діана
Під час візиту до Парижа принцеса Уельська Діана отримала сумку Dior у подарунок від Бернадетт Ширак — дружини Жака Ширака. Аксесуар Діані дуже сподобався, і вона почала замовляти кожну нову модель. У той час принцеса була дуже популярною, і модниці стежили за тим, що вона носить та яким аксесуарам віддає перевагу. Модний дім Dior скористався цим і перейменував сумку на Lady Dior — на честь леді Діани.
На цьому фото принцеса прибуває до Ліверпульської жіночої лікарні. На ній костюм від Versace, а в руках — та сама чорна сумка Lady Dior.
Королева Камілла
Друга дружина короля Чарльза III — королева Камілла — також має у своєму гардеробі цей аксесуар від Dior. З бежевою сумкою Lady Dior Її Величність з’являлася на публіці вже багато разів — починаючи від Вімблдонського тенісного чемпіонату і закінчуючи виходами у світ разом з королем. Вартість такої сумки, як у неї, становить 6 тисяч доларів.
А нещодавно Камілла відвідала Королівські кінні перегони в Аскоті, де також сяяла з цим аксесуаром, але вже в іншому кольорі.
Принцеса Олександра Ганноверська
Донька принцеси Кароліни з династії Гримальді — принцеса Олександра — якось з’являлася на публіці з мініатюрною сумочкою від Lady Dior також бежевого відтінку, яка тоді чудово гармоніювала з її вбранням — жакетом, блузкою, мініатюрною спідницею і туфлями.
Королева Матильда
Бельгійська королева має у своїй колекції сумку Lady Dior бордового відтінку. Цей яскравий аксесуар чудово пасує під будь-який королівський образ.
Матильда брала з собою сумку на інтронізацію великого герцога Люксембурзького Гійома.
А її старша донька — принцеса Єлизавета II — позичала її у мами для свого випускного з Гарвардської школи Кеннеді у США.
Принцеса Габріелла Монакська
Навіть у доньки княгині Шарлін і князя Альбера II — принцеси Габріелли — є маленька сумочка Lady Dior, яку вона носила ще за часів пандемії коронавірусу, коли їй було 6 років.
Юна принцеса тоді сяяла на публіці в ніжно-рожевому костюмі, який складався з пальта, під яким була біла сорочка, і спідниці, в білих колготах і кедах, а через плече у неї висіла маленька срібляста сумочка від Dior.