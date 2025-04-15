Сумки Кейт Міддлтон з нульових: які моделі вона вибирала, перш ніж стала принцесою

Кейт Міддлтон

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Принцеса Кейт — одна з найвідоміших жінок у світі, і, відповідно, вона часто з’являється на світських заходах і часто демонструє не лише різні вбрання, а й аксесуари. За всі ці роки стосунків із принцом Вільямом Кейт зібрала величезну колекцію дизайнерських сумок, серед яких неодноразово можна було побачити моделі від таких брендів як Chanel, Grace Han, Miu Miu, Alexander McQueen, Emmy London, Mulberry та інших відомих марок.

Однак ми пропонуємо згадати аксесуари Кейт, які вона носила ще до того, як стала принцесою чи навіть дружиною Вільяма. На початку двохтисячних років її часто фотографували папараці на вечірках, прогулянках, коли вона просто проводила час із друзями і завжди з нею була сумка. На хвилі популярності моди 2000-х пропонуємо подивитися на бренди, які носила в ті роки Кетрін.

Сумка від Longchamp — модель Mini Le Pliage

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Кейт Міддлтон під час церемонії вручення дипломів у Сент-Ендрюсі / © Getty Images

Також вона мала багато моделей Tote Bag. Вони більші за розміром.

Кейт Міддлтон відвідала фестиваль різдвяних покупок / © Getty Images

Сумка-хобо від Mulberry — модель Araline

Кейт Міддлтон відвідала вечірку на честь відкриття The Shop / © Getty Images

Кейт Міддлтон та її сестра Піппа прибули на вечірку Day-Glo Midnight Roller Disco / © Getty Images

Сумка відро від LKBennett

Кейт Міддлтон відвідала вечірку Sony Ericsson WTA Tour перед Вімблдоном / © Getty Images

Сумка від Prada — модель Medium Boston

Кейт Міддлтон вийшла зі своєї квартири в Челсі / © Getty Images

Сумка-хобо від Russell & Bromley

Кейт Міддлтон на змаганнях з бадмінтону / © Getty Images

Сумка від David & Scotti

Кейт Міддлтон прибула на концерт на честь принцеси Діани на стадіоні Уемблі / © Getty Images

Сумка від Tod’s — модель G-Bag

Кейт Міддлтон на матчі з поло / © Getty Images

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