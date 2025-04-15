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- Зірки і мода
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Сумки Кейт Міддлтон з нульових: які моделі вона вибирала, перш ніж стала принцесою
Пропонуємо розглянути колекцію сумок Кейт, які вона демонструвала до весілля з Вільямом.
Принцеса Кейт — одна з найвідоміших жінок у світі, і, відповідно, вона часто з’являється на світських заходах і часто демонструє не лише різні вбрання, а й аксесуари. За всі ці роки стосунків із принцом Вільямом Кейт зібрала величезну колекцію дизайнерських сумок, серед яких неодноразово можна було побачити моделі від таких брендів як Chanel, Grace Han, Miu Miu, Alexander McQueen, Emmy London, Mulberry та інших відомих марок.
Однак ми пропонуємо згадати аксесуари Кейт, які вона носила ще до того, як стала принцесою чи навіть дружиною Вільяма. На початку двохтисячних років її часто фотографували папараці на вечірках, прогулянках, коли вона просто проводила час із друзями і завжди з нею була сумка. На хвилі популярності моди 2000-х пропонуємо подивитися на бренди, які носила в ті роки Кетрін.
Сумка від Longchamp — модель Mini Le Pliage
Також вона мала багато моделей Tote Bag. Вони більші за розміром.
Сумка-хобо від Mulberry — модель Araline
Сумка відро від LKBennett
Сумка від Prada — модель Medium Boston
Сумка-хобо від Russell & Bromley
Сумка від David & Scotti
Сумка від Tod’s — модель G-Bag