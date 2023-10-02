Сумна історія зі щасливим кінцем: що трапилося з першою весільною сукнею Одрі Гепберн

Акторка Одрі Гепберн, яку багато хто знає з культового фільму "Сніданок у Тіффані", була одружена двічі і обидва рази її весільні вбрання були абсолютно різними й лаконічними. Однак у неї було ще одне – те, в якому вона так і не вийшла заміж.

У віці 23 років, під час проживання в Лондоні, Одрі Гепберн – маловідома акторка-початківиця – познайомилася з Джеймсом Генсоном — британським магнатом. У пари почалися серйозні стосунки і роман став публічним, вони часто з'являлися на разом. Як результат, Генсон зробив акторці пропозицію, яку вона прийняла.

Одрі називала цей роман "коханням із першого погляду". Після заручин почалася підготовка до весілля і, звісно ж, вона замовила весільну сукню. Зроблена вона була в Італії відомим на той час брендом трьох сестер Фонтану Sorelle Fontana, який також одягав багатьох інших знаменитостей – Аву Гарднер, Елізабет Тейлор, принцесу Монако Грейс і Джекі Кеннеді. Цей бренд Одрі обрала, оскільки жила на той час у Римі і знімалася в головній ролі у фільмі "Римські канікули", який, зрештою, зробив її знаменитою і приніс "Оскар".

Сукня зроблена повністю за модою 50-х років, оскільки вона була однотонною, мала прикрасу у вигляді елегантного банта, виріз-човник і пишну спідницю. Доповнювали сукню головний убір у формі капелюшка з фатою, рукавички та Біблія. Заради примірянь цього вбрання вона навіть переривала репетиції, настільки була захоплена підготовкою до весілля.

Весільна сукня Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

Але заміж Одрі в цій сукні так і не вийшла, оскільки зрозуміла, що шлюб у них буде невдалий, тому що вимоги їхніх кар'єр розлучатимуть їх більшу частину часу – вона працювала в Європі та Голлівуді, а він – в Англії та Канаді. Тому акторка виступила з публічною заявою про своє рішення, заявивши: "Коли я вийду заміж, я хочу бути по-справжньому одруженою".

Весільна сукня Одрі Гепберн на аукціоні / Фото: Getty Images

Після розірвання заручин Гепберн попросила дизайнерів знайти сукні нову власницю. Одрі сказала, що хоче, щоб її "одягла на своє весілля інша дівчина, можливо, та, яка ніколи не зможе дозволити собі таку сукню, як моя, найгарніша й найбідніша італійська дівчина, яку ви лише можете знайти". Сестри дотрималися слова і сукня знайшла нову власницю – молоду італійську наречену з провінції Латіна на ім'я Амабайл Альтобелла, яка одягла її на своє фермерське весілля. Дівчина відвідала Рим лише один раз, щоб сестри Фонтану підігнали сукню для її фігури на весілля з робітником Аделіно Сольдою. Пізніше вона розповідала, що сукня Одрі принесла їй удачу, оскільки її шлюб був дуже щасливим і в ньому у неї народилися три доньки.

Ймовірно, цей випадок був настільки унікальним, що на нього відреагувала і влада Італії, оскільки міська рада подарувала молодятам кухонні меблі і навіть організувала для них медовий місяць у Парижі. Після весілля Амабайл акуратно загорнула сукню в цигарковий папір і зберігала її, не чіпаючи, десятиліттями. Лише 2002 року Міколь Фонтан, остання з трьох сестер-дизайнерок, яка ще була живою, попросила його для ретроспективної виставки їх із сестрами робіт.

Весільна сукня Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

2009 року на аукціоні Kerry Taylor у Лондоні, де виставляли на продаж одяг та аксесуари Гепберн, сукня була придбана приватним колекціонером за 23 тисячі доларів.

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