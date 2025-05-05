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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Супермоделі на Met Gala: що носили на головній модній події найкрасивіші жінки світу

Напередодні галаконцерту Інституту костюма Метрополітен-музею згадуємо його зіркових гостей у минулому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Супермоделі на Met Gala

Супермоделі на Met Gala / © Associated Press

Одними з головних зірок світу моди є жінки, імена яких знають усі — це супермоделі, які досягли у цій сфері найвищого визнання. Всі вони бували гостями Met Gala у різний час, тому пропонуємо подивитися на їхні образи з цього гламурного нью-йоркського балу. Звичайно, гостями заходу вони були не один раз, але ми вибрали наші улюблені образи.

Кейт Мосс

2008 рік, зірка носить вбрання від Stella McCartney.

/ © Associated Press

© Associated Press

Наомі Кемпбелл

2018 рік, зірка носить вбрання від Valentino.

/ © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд

2009 рік, зірка носить вбрання від Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Тайра Бенкс

2009 рік, зірка носить сукню від Badgley Mischka.

/ © Associated Press

© Associated Press

Клаудія Шиффер

2009 рік, зірка носить сукню від Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Лінда Євангеліста

2013 рік, зірка носить вбрання від Marchesa.

/ © Associated Press

© Associated Press

Крісті Тарлінгтон

2008 рік, зірка носить сукню від Escada.

/ © Associated Press

© Associated Press

Гелена Крістенсен

2009 рік, зірка носить вбрання від Zac Posen.

/ © Associated Press

© Associated Press

Летиція Каста

2014 рік, зірка носить вбрання від Givenchy.

/ © Associated Press

© Associated Press

Карла Бруні-Саркозі

2023 рік, зірка вбрання від Messika.

/ © Associated Press

© Associated Press

Тетяна Патітц

2009 рік, зірка носить сукню від Carolina Herrera.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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