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- Зірки і мода
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Супермоделі на Met Gala: що носили на головній модній події найкрасивіші жінки світу
Напередодні галаконцерту Інституту костюма Метрополітен-музею згадуємо його зіркових гостей у минулому.
Одними з головних зірок світу моди є жінки, імена яких знають усі — це супермоделі, які досягли у цій сфері найвищого визнання. Всі вони бували гостями Met Gala у різний час, тому пропонуємо подивитися на їхні образи з цього гламурного нью-йоркського балу. Звичайно, гостями заходу вони були не один раз, але ми вибрали наші улюблені образи.
Кейт Мосс
2008 рік, зірка носить вбрання від Stella McCartney.
Наомі Кемпбелл
2018 рік, зірка носить вбрання від Valentino.
Сінді Кроуфорд
2009 рік, зірка носить вбрання від Versace.
Тайра Бенкс
2009 рік, зірка носить сукню від Badgley Mischka.
Клаудія Шиффер
2009 рік, зірка носить сукню від Versace.
Лінда Євангеліста
2013 рік, зірка носить вбрання від Marchesa.
Крісті Тарлінгтон
2008 рік, зірка носить сукню від Escada.
Гелена Крістенсен
2009 рік, зірка носить вбрання від Zac Posen.
Летиція Каста
2014 рік, зірка носить вбрання від Givenchy.
Карла Бруні-Саркозі
2023 рік, зірка вбрання від Messika.
Тетяна Патітц
2009 рік, зірка носить сукню від Carolina Herrera.