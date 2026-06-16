Таємниця "золотих" корсетів французького двору: розкішна мода, що дивує і сьогодні

Портрет мадам де Геідан у ролі Флори / © Getty Images

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Якщо придивитися до портретів придворних дам часів Людовіка 14 (французький король, який правив від 1643 до 1715 року), можна помітити, що багато з них носять корсети, які здаються зробленими із чистого золота, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Особливістю цих ліфів є те, що вони ніби одягнуті поверх суконь і привертають увагу до неймовірно тонкої талії їхніх власниць. Іноді це навіть не повноцінні ліфи, а радше пояси чи корсажі, спеціально створені для того, щоб максимально підкреслити вузьку талію.

Портрет мадам де Геідан у ролі Флори / © Getty Images

На багатьох із таких портретів, особливо другої половини 17 століття, жінки зображені в маскарадних костюмах, іноді вони постають у ролі богинь. Корсети навряд чи справді були золотими, найімовірніше, основу становили жорсткі корсети з китового вуса, які потім обтягували тканиною або вкривали вишивкою, що імітувала золото. Іншим можливим матеріалом могла бути золочена шкіра.

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Звісно, художники могли дещо перебільшувати ефект, роблячи ці корсажі ще більше схожими на обладунки або нагрудні панцирі античних часів. Щоб ще сильніше підкреслити багатство та високий статус власниці, такі вироби іноді прикрашали дорогоцінним камінням і діамантами.

Це справді була дуже фантазійна модна тенденція, яка найчастіше зустрічалася саме у Франції. Скоріше за все, їх можна було виготовляти практично в будь-якій формі та дизайні, які бажала замовниця.

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