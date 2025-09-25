Тіара "Вузлики кохання": чому принцеса Уельська носить тільки її

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кейт у ролі принцеси

Титул принцеси Уельської Кейт здобула після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, коли монархом став король Чарльз, а його титул принца Уельського автоматично перейшов до його старшого сина принца Вільяма — чоловіка Кейт Міддлтон. Від того часу принцеса брала участь у семи різних урочистих заходах британської королівської родини та п’ять разів носила саме цю тіару «Вузлики кохання».

Королівська скринька — не для Кейт

Ходять чутки, що принцеса Кейт не має доступу до королівської скриньки, яка дісталася королеві Каміллі, як дружині монарха і королеві-консорту після смерті Єлизавети II. Злі язики кажуть, що Кейт і хотіла б носити якусь іншу тіару, але королева Камілла не вважає це за необхідність. Однак жодних підтверджень таким чуткам немає.

Принцеса Уельська в тіарі «Вузлики кохання» / © Getty Images

За три роки в ролі принцеси Кейт відвідала сім заходів, натомість королева Камілла — аж одинадцять. Це пов’язано з тим, що вони мають різні інституційні обов’язки, а також з тим, що Кейт на цілий рік випала з робочого графіка через хворобу.

Коли Кейт носила «Вузлики кохання»

2022 року принцеса Уельська носила тіару на державному бенкеті на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси.

Принцеса Кейт на бенкеті на честь президента Південно-Африканської Республіки / © Getty Images

Також вона обрала її для прийому дипломатичного корпусу у грудні 2023 року та пів року раніше для весілля кронпринца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви.

І двічі одягала її для державних бенкетів 2025 року — у липні на бенкет на честь візиту президентського подружжя Франції Емманюеля та Бріжит Макронів, і у вересні на честь візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп.

Вільям і Кейт на бенкеті на честь президента Франції Емманюеля Макрона / © Getty Images

Вільям і Кейт на бенкеті на честь президента США Дональда Трампа / © Getty Images

Кейт першою носила тіару після принцеси Діани

«Вузлики кохання» іноді ще називають «Кембриджською тіарою». Прикраса була створена для бабусі королеви Єлизавети II — Марії Текської (королеви Марії, дружини короля Георга V) 1914 року. Її створив Дім Garrard із перлів та діамантів, які раніше належали королівській родині.

Королева Марія змоделювала головний убір своєї бабусі принцеси Августи Гессенської — оригінальну Кембриджську тіару із «вузлом закоханих», яка зараз перебуває у невідомій приватній колекції. За словами придворного ювеліра, коли королева Марія замовила прикрасу, вона пожертвувала для виготовлення тіару зі своєї власної колекції ювелірних прикрас — тіару леді Англії.

Принцеса Діана в тіарі «Вузлики кохання» / © Getty Images

Після смерті королеви Марії 1953 року тіара перейшла у спадок її онуці королеві Єлизаветі II — вона одягала тіару лише кілька разів у 50-х роках. 1981 року королева Єлизавета II позичила тіару «Вузлики кохання» на весілля Діани Спенсер та свого старшого сина принца Чарльза. Але Діана вирішила надіти на весільну урочистість фамільну тіару Спенсерів, яка була сімейною реліквією. Однак, попри це принцеса Діана після цього часто носила тіару «Вузлики кохання», хоча неодноразово скаржилася, що діадема така важка, що від неї болить голова. Коли Діана та Чарльз розлучилися 1996 року, тіара повернулася королеві Єлизаветі II.

Кетрін стала першою королівською особою, яка носила тіару після принцеси Діани. Це сталося 2015 року.

Які ще тіари за три роки носила Кейт

Для прийому дипломатичного корпусу у грудні 2022 року принцеса обрала так звану тіару «Квітка лотоса» або «Папірусну тіару королеви-матері» — подарунок, який король Георг VI зробив своїй дружині королеві Єлизаветі.

Принцеса Уельська в тіарі «Квітка лотоса» / © Associated Press

А також Кейт з’являлася в тіарі «Стратмор Роуз» на державному бенкеті на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у Букінгемському палаці у листопаді 2023 року. Тіара була подарунком королеві-матері Єлизаветі і зберігалася в королівській скриньці після її смерті.

Вільям і Кейт на бенкеті на честь президента Південної Кореї / © Associated Press

Формально немає причин, через які принцеса Уельська не може з’являтися в інших тіарах із королівської скарбниці, бо немає таких тіар, які призначалися б тільки для королеви-консорту. Але чому вона носить тільки «Вузлики кохання» — питання залишається відкритим.