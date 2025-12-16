Тіари європейських королівських родин: які прикраси обирали королеви та принцеси 2025 року

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Коштовні головні прикраси зазвичай можна побачити на балах, державних прийомах чи інших офіційних заходах, наприклад, коронаціях чи галаконцертах. Колекції монарших родин часто приголомшують різноманітністю подібних коштовностей, адже деякі із них просто безцінні.

Ми ж пропонуємо вам подивитись, які тіари королеви, принцеси та герцогині носили цього року на урочистих заходах, адже це було дуже красиво та святково. Це добірка тільки деяких із найцікавіших ювелірних витворів.

Принцеса Ізабелла Данська

Бірюзова тіара-бандо з ромашками

Реклама

Принцеса Ізабелла Данська

На честь 18-річчя принцеси Ізабелли, її бабуся королева Маргрете II, подарувала їй на день народження тіару. Прикраса була виготовлена ​​в кінці 19 століття, а її дизайн включає невеликі квіти, прикрашені бірюзою, перлами й діамантами. Основа виконана з золота. Ймовірно, квіти — це маргаритки, оскільки вони є національною квіткою Данії, а також вони означають ім’я кронпринцеси Швеції Маргарети, яку вдома ласкаво звали «Дейзі», що перекладається як «маргаритка». Саме їй спочатку належала прикраса.

Тіара є також так званим «бандо», оскільки вона відносно вузька і призначена для носіння майже горизонтально, як обруч для волосся. Після смерті Маргарети 1920 року її донька, принцеса Інгрід, отримала діадему як подарунок на конфірмацію і привезла її до Данії після свого шлюбу з майбутнім королем Фредеріком IX. Як і багато інших прикрас королівського дому, тіара має кілька функцій: її можна розібрати і використовувати як браслет. Після смерті королеви Інгрід 2000 року тіару було передано її доньці, королеві Данії Маргрете II, яка носила її на різних офіційних заходах.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська

Тіара «Габсбурзька торочка»

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Цю тіару аристократка обрала для свого весілля. Це була діамантова тіара у вигляді торочки, яка виконана в популярному дизайні, що зустрічається в багатьох королівських колекціях. Прикраса називається «Габсбурзькою торочкою», а виготовила її A. E. Köchert — одна з найстаріших ювелірних компаній Австрії, заснована Якобом Генріхом Кехертом 1814 року. Прикрасу створили близько 1890 року для ерцгерцогині Марії Терезії Австрійської (уродженої інфанти Португальської), дочки короля Португалії Мігеля I і дружини Карла Людвіга — ерцгерцога Австрійського.

Реклама

Після падіння Австро-Угорської імперії ерцгерцогиня Марія Терезія зберегла тіару Габсбургів з торочками, і впродовж багатьох років її передають у спадок у їхній сім’ї. Також саме в цій тіарі виходила заміж Марія Кінскі — принцеса Ліхтенштейну і бабуся Марії Кароліни.

Герцогиня Единбурзька Софі

«Весекська аквамаринова тіара»

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Цей виріб прикрашений приголомшливим центральним аквамарином та діамантами. Хоча походження тіари до кінця невыдоме, ймовірно, вона була виготовлена спеціально для Софі відомим англійським ювелірним домом G. Collins & Sons. Унікальна особливість цієї прикраси в тому, що її можна трансформувати та носити як кольє. Софі дуже часто носить її на різноманітних заходах, де за протоком треба бути у таких прикрасах.

Принцеса Уельська Кетрін

Східна тіара-кільце королеви Вікторії

Реклама

Кетрін, принцеса Уельська / © Associated Press

Кетрін з’явилася у Віндзорському замку в унікальному виробі, який є не лише сімейною реліквією, а і надзвичайним витвором ювелірного мистецтва, і це тіара, яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії».

Як і багато прикрас королеви Вікторії, ця тіара була спроектована її чоловіком принцом Альбертом. Вона була виготовлена приблизно 1853 року ювелірною компанією Garrards і прикрашена лотосами і сімнадцятьма могольськими арками та інкрустована 2 600 діамантами. Після смерті Вікторії тіара стала королівською реліквією і передана короні, щоб її могли носити майбутні королеви.

Королева Бельгії Матильда

Тіара «Лавровий вінок»

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Бельгії обрала для одного зі свої виходів тіару виготовлену компанією Hennel & Sons у 1912 року. Ця приголомшлива прикраса складається з «вінка» з лаврового листя, всіяного гронами діамантових ягід, що дуже нагадує стиль римських діадем з лаврового вінка, які стали популярними після коронації Наполеона 1804 роre та залишалися. Походження діадеми невідоме, окрім того, що її придбала Асоціація бельгійського дворянства 1999 року для Матильди, коли вона вийшла заміж за тодішнього кронпринца Бельгії Філіпа.

Реклама

Принцеса Єлизавета Бельгійська

Антикварна діамантова тіара

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Спадкоємиця бельгійського престолу одягла діамантову тіару, яка була вперше презентована публіці. Це антикварний виріб і його для принцеси придбали — король Філіп і королева Матильда — на її 18-й день народження у 2019 року. Тіара має елементи дизайну, популярні наприкінці 19 століття і вважається, що це тіара Вестей, яка колись належала британському аристократу, хоча це не було підтверджено палацом.

Однак різні ювелірні експерти та інтернет-детективи вважають, що тіару для своєї дружини Евелін Бродстон придбав 1925 року британський бізнесмен і 1-й барон Вільям Весті. Після смерті подружжя тіара зберігалася у родині, а потім 2019 року її продали на аукціоні, де ймовірно, її і купила королівська родина.

Принцеса Катаріна-Амалія Нідерландська

Сапфірова тіара королеви Емми

Реклама

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Тіара повністю інкрустована діамантами, але центральними елементами є три — у формі знімних розеток, які можна замінити іншими каменями. Однак дизайн, який носила принцесса, не відображає тіару в повній красі, оскільки до неї також можна додати ще п’ятьма діамантових зірок зверху.

Вона иготовлена ​​зі срібла та золота для королеви Нідерландів Емми, другої дружини короля Віллема III 1890 року компанією Royal Begeer. Хоча Віллем замовив її для Емми, тіара ненавмисно стала посмертним подарунком: її було доставлено королеві до палацу невдовзі після його смерті. Королева часто носила прикрасу, а після її смерті тіара передавалась у спадок у родині. Протягом багатьох років тіара була улюбленою у колишньої королеви Нідерландів Беатрікс, яка часто носила її під час державних візитів по всьому світу.

Королева Нідерландів Максима

Сапфірова тіара королеви Емми

Королева Максима / © Getty Images

Ця приголомшлива тіара інкрустована 655 діамантами та 33 великими цейлонськими сапфірами. Вона виготовлена Maison van der Stichel 1881 року, ймовірно за дизайном Оскара Масена 1867 року. Тодішній король Віллем III заплатив 100 000 нідерландських гульденів за тіару та два браслети для своєї дружини королеви Емми.

Реклама

Королева носила тіару протягом багатьох років. Далі тіара передавалась у спадок у родині і зараз її полюбляє надягати королева Максима.

Княгиня Монако Шарлін

Тіара «Діамантова піна»

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Вона була створена для княгині Монако ювелірним дизайнером Лоренцом Баумером. Вона називається Écume de diamants, що перекладається як «Діамантова піна» або «Піна з діамантів».

Прикраса є універсальною, адже її можна носити як тіару, гребінь для волосся або як одну чи дві брошки. Тіара, інкрустована численними діамантами різних розмірів, натхненна їхньою спільною пристрастю до моря: принцеса була чемпіонкою з плавання, а Лоренц Боме захоплюється серфінгом. Тіара складається з круглих діамантів, діамантів-багетів і полірованого білого золота, яке створює дзеркальний ефект. У зібраному вигляді вона відбиває світло й нагадує рух хвиль. Також прикраса увінчана одинадцятьма діамантами грушоподібної форми, найбільший із яких важить 8 каратів.

Реклама

Королева Камілла

Смарагдова тіара Гревілл

Королева Камілла / © Getty Images

Тіару виготовила компанія Boucheron 1919 року для британської світської левиці Маргарет Гревілл. Тіара зроблена ​​з діамантів рожевого огранювання, оправлених у платину. Центр тіари інкрустований масивним смарагдом-кабошоном 93,70 проби з шістьма смарагдами з кожного боку. Коли пані Гревілл померла 1942 року, вона заповіла прикрасу королеві-матері, а пізніше її успадкувала королева Єлизавета II. Цю ж тіару можна було побачити також на принцесі Євгенії у день її весілля 2018 року.