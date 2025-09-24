Траурне вбрання Діани: чому сім’я принцеси відмовилася зберігати цю розкішну річ

Принцеса Діана / © Getty Images

Зазвичай гардероб принцеси Діани був сповнений барв, адже вона обожнювала оригінальні дизайнерські сукні та костюми яскравих кольорів і дизайнів, а також з вишивкою бісером. Багато зі своїх суконь принцеса продала на аукціоні 1997 року, щоб передати гроші на благодійність, а те, що залишилося після її смерті, ретельно передивилась й відібрала її сім’я.

Розбором гардероба леді Ді займалися її сестри і брат — леді Сара МакКоркодейл, граф Чарльз Спенсер і леді Джейн Феллоуз. Також вони попросили допомогти в цій справі дворецького Діани Пола Баррелла і ще одного співробітника. Пол Баррелл опікувався численними паперами Діани, граф Чарльз Спенсер і леді Джейн — прикрасами та меблями. Леді Сара разом із неназваним співробітником пакували одяг Діани. Частину речей Сара та її помічник вирішили передати до благодійних магазинів, частину — близьким друзям і членам сім’ї, а решту — зберігати в Елторпі — сімейному будинку Діани.

Робота була не з простих, адже гардероб покійної принцеси був розміром з велику спальню. Всі розкішні вечірні сукні, ошатні та денні костюми відправили на зберігання до їхнього будинку, а повсякденні речі — джинси, футболки, светри — мали піти у благодійні крамниці за межами Лондона. Взуття Діани, окрім кількох особливо цінних пар, теж було призначене для благодійності.

Але був серед речей у колекції вбрання принцеси Діани один розкішний жакет, який ніхто з сім’ї не хотів забирати собі або зберігати — чорний елегантний виріб від Chanel з колекції осінь-зима 1990 року з атласними вилогами й золотими ґудзиками. Це вбрання Діана носила на похорони й інші сумні або пам’ятні заходи, зазвичай у поєднанні із крислатим капелюхом, розробленим Філіпом Сомервіллем, а також сукнями чи блузками. Діана одягала його на похорон своєї бабусі, батька та свого близького друга — Едріана Джексона Ворда — керівника Королівського балету, який помер від СНІДу. Також вона з’являлася у цьому жакеті на трьох інших сумних заходах.

Принцеса Діана на похоронах свого батька, графа Спенсера, у церкві Грейт-Брингтон, Нортгемптоншир, березень 1992 року / © Getty Images

Також це було вбрання, в якому мати Діани — Френсіс Шанд Кайдд — просила поховати свою доньку, проте сім’я ухвалила рішення врахувати волю Діани, яка хотіла бути похованою в сукні від британського дизайнера. Таким чином, її останню волю виконали — принцесу поховали в сукні, пошитій дизайнеркою Кетрін Вокер.

Діана, принцеса Уельська, на поминальній службі за своїм батьком графом Спенсером у церкві Святої Маргарити у Вестмінстері, 1992 рік / © Getty Images

А ось вбрання від Chanel сестра Діани Сара вирішила віддати співробітникові, який допомагав розбирати речі. Хто ця людина — невідомо, але вона працювала на сім’ю Спенсерів від 1990 року і служила особистим камердинером батька Діани, Джона Спенсера.