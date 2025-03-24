Труси в кіно: два скандальні кадри зі старих чорно-білих фільмів

Нині такою сценою нікого не здивуєш, але 60 років тому це вважалося сміливим кроком.

Одним з найвідоміших образів з кіно, безумовно, є вбрання Мерілін Монро — біла сукня, в якій вона з'являється у фільмі 1954 року "Сверблячка сьомого року".

Образ став культовим, адже спідниця сукні піднялася вітром з вентиляційних решіток метро і продемонструвала публіці не лише ноги акторки, але й її спідню білизну. Автором цього легендарного вбрання є стиліст, костюмер та друг Мерілін – Вільям Травілла. Акторка передбачливо перед початком знімань цієї сцени одягла під сукню дві пари трусів.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Однак це був не єдиний подібний кадр у кіно. Вирішив повторити скандальний успіх через декілька років режисер Роже Вадим у фільмі 1962 року "Порок і доброчесність". Головну роль у картині зіграла молода Катрін Деньов і в одній зі сцен, коли акторка грала наречену, її сукню піднімає потік вітру, демонструючи труси у горошок.

Катрін Денев / Фото: Getty Images

Це був ризикований крок для 1963 року, коли фільм вийшов у прокат. На той момент Роже Вадим та Катрін Деньов були у стосунках.

До речі, справжнє ім'я режисера — Вадим Ігорович Племянніков і він є сином емігранта з Києва дипломата Ігоря Миколайовича Племяннікова. Режисер познайомився з Катрін 1961 року, коли йому було 33 роки, а їй – 17. У пари народилася спільна дитина – син Крістіан Вадим (його повне ім'я — Крістіан Ігор Крістоф Племянніков).

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