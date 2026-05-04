Три розкішні вечірні сукні Жаклін Кеннеді, коли вона була першою леді США

Жаклін Кеннеді була молодою та красивою, адже на початку президентства чоловіка, їй був лише 31 рік. Протягом трьох років перебування в Білому домі вона задала модний стиль для своєї країни — публіка була зачарована її простим, але елегантним одягом, її капелюшками та пишною зачіскою.

Образи першої леді ретельно продумувалися, особливо для офіційних заходів, однак вони здавались дуже легкими і ніжними. Жаклін віддавала перевагу чітким лініям і простим фасонам А-силуету чи сукням-футлярам, вечірні ансамблі вона часто доповнювала рукавичками та коштовностями.

Нижче ви можете роздивитись три вечірні сукні пані Кеннеді, які вона одягала на особливі заходи у Білому дому.

Вечірня сукня кольору слонової кістки з вишивкою

Під час першого року президентства Кеннеді у Білому домі відбувся державний візит президента Франції. На той захід Жаклін одягла вечірню сукню від Givenchy кольору слонової кістки і А-силуету, пошиту із зібеліну — важкої шовкової тканини з переплетенням.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі

Ліф сукні був щедро вишитий трояндами та конваліями із шовкових ниток, стрічок і дрібних перлин.

Вечірня сукня кольору нефриту

Цю елегантну вечірню сукню, створену Олегом Кассіні, у нефритовому відтінку, виготовлену з шовкового джерсі Жаклін одягла на урочисту вечерю, що проводилась на честь нобелівських лауреатів.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі (через помилкову кольорокорекцію фотографії, сукня здається блакитною)

Сукня мала дуже плавний силует і вирізнялася м’яким драпованим ліфом і спідницею. Цікавості образу додавало асиметричне декольте.

Рожева вечірня сукня

1962 року Жаклін обрала для урочистої вечері в Білому домі, що проводилась на честь письменника і міністра культури Франції Андре Мальро, сукню А-силуету і рожевого відтінку. Мальро відповідав за привезення портрета Мони Лізи, який виставили для американських глядачіа, тому це була особлива подія.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі

Вечірня сукня Жаклін була створенп дизайнером Гі Дув’є, який виконав її з шовкового шантунгу. Сукня застібалася ззаду та зав’язувалася жорстким бантом у японському стилі. Бретелей у вбрання не було.

