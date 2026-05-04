Зірки і мода
328
2 хв

Три розкішні вечірні сукні Жаклін Кеннеді, коли вона була першою леді США

У гардеробі колишньої першої леді було багато вишуканих образів, і ми пропонуємо поглянути на деякі з них.

Юлія Каранковська
Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді була молодою та красивою, адже на початку президентства чоловіка, їй був лише 31 рік. Протягом трьох років перебування в Білому домі вона задала модний стиль для своєї країни — публіка була зачарована її простим, але елегантним одягом, її капелюшками та пишною зачіскою.

Образи першої леді ретельно продумувалися, особливо для офіційних заходів, однак вони здавались дуже легкими і ніжними. Жаклін віддавала перевагу чітким лініям і простим фасонам А-силуету чи сукням-футлярам, вечірні ансамблі вона часто доповнювала рукавичками та коштовностями.

Нижче ви можете роздивитись три вечірні сукні пані Кеннеді, які вона одягала на особливі заходи у Білому дому.

Вечірня сукня кольору слонової кістки з вишивкою

Під час першого року президентства Кеннеді у Білому домі відбувся державний візит президента Франції. На той захід Жаклін одягла вечірню сукню від Givenchy кольору слонової кістки і А-силуету, пошиту із зібеліну — важкої шовкової тканини з переплетенням.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі / © Getty Images

Ліф сукні був щедро вишитий трояндами та конваліями із шовкових ниток, стрічок і дрібних перлин.

Сукня Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Вечірня сукня кольору нефриту

Цю елегантну вечірню сукню, створену Олегом Кассіні, у нефритовому відтінку, виготовлену з шовкового джерсі Жаклін одягла на урочисту вечерю, що проводилась на честь нобелівських лауреатів.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі (через помилкову кольорокорекцію фотографії, сукня здається блакитною) / © Getty Images

Сукня мала дуже плавний силует і вирізнялася м’яким драпованим ліфом і спідницею. Цікавості образу додавало асиметричне декольте.

Сукня Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Рожева вечірня сукня

1962 року Жаклін обрала для урочистої вечері в Білому домі, що проводилась на честь письменника і міністра культури Франції Андре Мальро, сукню А-силуету і рожевого відтінку. Мальро відповідав за привезення портрета Мони Лізи, який виставили для американських глядачіа, тому це була особлива подія.

Жаклін Кеннеді на урочистій вечері у Білому домі / © Getty Images

Вечірня сукня Жаклін була створенп дизайнером Гі Дув’є, який виконав її з шовкового шантунгу. Сукня застібалася ззаду та зав’язувалася жорстким бантом у японському стилі. Бретелей у вбрання не було.

Сукня Жаклін Кеннеді / © Getty Images

