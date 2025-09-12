ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Це було гламурне вбрання-подарунок: хто автор сукні принцеси Діани з її останнього дня народження

Це була особлива сукня, яку принцеса одягла на свій останній публічний захід.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

В останні роки життя стиль принцеси Діани дуже змінився — вона почала активно носити європейські бренди, а її образи стали дуже жіночними й елегантними. Принцеса часто обирала для своїх вечірніх появ сукні прямого фасону, що підкреслювали фігуру, й одну з таких вона обрала для свого останнього дня народження, яке святкувала 1 липня 1961 року в Лондоні.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Того дня Діана відвідала урочистий галавечір, присвячений сторіччю галереї Тейт у Лондоні. Вона одягла особливу сукню — подарунок на день народження від свого друга, дизайнера марокканського походження Жака Азагурі з відповідною назвою «36th Birthday Dress».

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Це творіння було виконане з чорного мережива шантильї, розшитого вручну лелітками і бісером. Також у сукні було глибоке квадратне декольте і широкі бретельки, прикрашені невеликими бантиками. Образ принцеса тоді доповнила сатиновим клатчем, улюбленими туфлями від Jimmy Choo і прикрасами з діамантами та смарагдами, які зараз носить принцеса Кейт. Воно стало останнім вечірнім вбранням Діани, яка з’явилася на публіці, перш ніж два місяці по тому вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

Сукня з вишивкою залишається яскравим символом модної спадщини й емоційного шляху Діани, а також одним з багатьох вбрань від Азагурі, які вона встигла одягнути. Дизайнер був знайомий з принцесою приблизно десять років до її смерті і створив для неї безліч красивих вечірніх образів з унікальною вишивкою.

Зразок тканини та ескіз сукні для принцеси Діани від Жака Азагурі на день народження / © Getty Images

Зразок тканини та ескіз сукні для принцеси Діани від Жака Азагурі на день народження / © Getty Images

Також на той момент життя Діани завершилося її розлучення з Чарльзом, і сукня була такою собі демонстрацією того, що тепер вона носить те, що хоче — у шлюбі вона не часто носила чорний колір, який любила і вважала елегантним. Як членкиня королівської сім’ї, принцеса відмовлялася від чорного, адже вони одягали цей колір лише в траурні дні.

Про те, що вона обожнювала чорний — згадував і дизайнер Жак Азагурі в інтерв’ю. Він розповів, що пошив для неї синю сукню для походу на балет, а потім вирішив зробити ще одне вбрання, але вже як подарунок.

«Преса тоді вибухнула, а наступного дня вона зателефонувала мені й сказала: „Жак, я обожнюю цю сукню!“ Незабаром мав бути її день народження, і я вирішив подарувати їй ще ефектнішу сукню. Ми замовили з Парижа найтонше мереживо, розшите тисячами намистин та леліток, зробили сукню в чорному кольорі — її улюбленому. Вона мала у ній сенсаційний вигляд. І хоча в неї була інша сукня для свята, вона, гадаю, на знак подяки обрала саме її. На жаль, це був її останній вечірній вихід. Вона надіслала мені чудового листа, в якому писала, як була вражена подарунком».

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie