Це було гламурне вбрання-подарунок: хто автор сукні принцеси Діани з її останнього дня народження

Принцеса Діана / © Getty Images

В останні роки життя стиль принцеси Діани дуже змінився — вона почала активно носити європейські бренди, а її образи стали дуже жіночними й елегантними. Принцеса часто обирала для своїх вечірніх появ сукні прямого фасону, що підкреслювали фігуру, й одну з таких вона обрала для свого останнього дня народження, яке святкувала 1 липня 1961 року в Лондоні.

Принцеса Діана / © Associated Press

Того дня Діана відвідала урочистий галавечір, присвячений сторіччю галереї Тейт у Лондоні. Вона одягла особливу сукню — подарунок на день народження від свого друга, дизайнера марокканського походження Жака Азагурі з відповідною назвою «36th Birthday Dress».

Принцеса Діана / © Getty Images

Це творіння було виконане з чорного мережива шантильї, розшитого вручну лелітками і бісером. Також у сукні було глибоке квадратне декольте і широкі бретельки, прикрашені невеликими бантиками. Образ принцеса тоді доповнила сатиновим клатчем, улюбленими туфлями від Jimmy Choo і прикрасами з діамантами та смарагдами, які зараз носить принцеса Кейт. Воно стало останнім вечірнім вбранням Діани, яка з’явилася на публіці, перш ніж два місяці по тому вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

Сукня з вишивкою залишається яскравим символом модної спадщини й емоційного шляху Діани, а також одним з багатьох вбрань від Азагурі, які вона встигла одягнути. Дизайнер був знайомий з принцесою приблизно десять років до її смерті і створив для неї безліч красивих вечірніх образів з унікальною вишивкою.

Зразок тканини та ескіз сукні для принцеси Діани від Жака Азагурі на день народження / © Getty Images

Також на той момент життя Діани завершилося її розлучення з Чарльзом, і сукня була такою собі демонстрацією того, що тепер вона носить те, що хоче — у шлюбі вона не часто носила чорний колір, який любила і вважала елегантним. Як членкиня королівської сім’ї, принцеса відмовлялася від чорного, адже вони одягали цей колір лише в траурні дні.

Про те, що вона обожнювала чорний — згадував і дизайнер Жак Азагурі в інтерв’ю. Він розповів, що пошив для неї синю сукню для походу на балет, а потім вирішив зробити ще одне вбрання, але вже як подарунок.

«Преса тоді вибухнула, а наступного дня вона зателефонувала мені й сказала: „Жак, я обожнюю цю сукню!“ Незабаром мав бути її день народження, і я вирішив подарувати їй ще ефектнішу сукню. Ми замовили з Парижа найтонше мереживо, розшите тисячами намистин та леліток, зробили сукню в чорному кольорі — її улюбленому. Вона мала у ній сенсаційний вигляд. І хоча в неї була інша сукня для свята, вона, гадаю, на знак подяки обрала саме її. На жаль, це був її останній вечірній вихід. Вона надіслала мені чудового листа, в якому писала, як була вражена подарунком».

