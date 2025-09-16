- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 4 хв
Це був повний провал: найгірші вбрання з церемонії "Еммі–2025"
Пропонуємо подивитися на вбрання, які не дуже підходили для заходу.
Минулими вихідними у США відбулася церемонія вручення премії «Еммі», і якщо дехто з гостей заходу прийшов на неї у приголомшливих сукнях, то були й такі, хто «промахнувся» з вибором.
Бронвін Ньюпорт
Instagram-знаменитість обрала для заходу бежеву сукню з вишивкою від американського модельєра Річарда Блеквелла. Це була вінтажна сукня 1962 року, яка сама собою мила та гламурна, але Бронвін вона не прикрашала і сиділа на дівчині не дуже добре.
Франческа Зоккі
Зірка Instagram одягла гламурну асиметричну сукню від NERVI з лелітками та пір’ям, у якій нагадувала бальну танцівницю.
Ганна Бос
Акторка з’явилася в чорній сукні з рюшами і в горошок. Вбрання мало занадто повсякденний вигляд для червоної доріжки.
Бріджит Еверетт
Американська комікесса одягла сатинову сукню з декольте, рюшами та ще й рукавами-ліхтариками. Сукня не прикрашала фігуру жінки і надавала їй непотрібного об’єму.
Федра Паркс
Американська адвокатка й письменниця вирішила відтворити образ Мерілін Монро, але це вже занадто нудно, тим паче. для червоної доріжки. Сукня на жінці сиділа теж не найкращим чином — перетискала груди.
Іза Бріонес
Зірка серіалу «Лікарня Пітт» одягла кастомну лимонну сукню від erik charlotte, але це вбрання стало не найкращим її рішенням.
Меган Сталтер
Комікесса вирішила порушити всі правила і прийшла на церемонію в джинсах та футболці.
Ліз Гайнс
Сценаристка одягла сріблясту сукню-бюстьє, яка погано сиділа, а розріз спереду був невдалим і занадто сильно демонстрував її ноги. Також однозначно незручними були її босоніжки.
Шарлотта Ле Бон
Можливо, до цього сріблястого вбрання від Courrèges канадській акторці потрібно було підібрати інше взуття, і це врятувало б ситуацію. Однак її образ більше нагадував вбрання для вечірки, ніж для престижної церемонії.
Рут Негга
Сукня від Prada з принтом здавалася занадто скромною для «Еммі».
Квінта Брансон
Акторка мала не надто поганий вигляд, але й ідеальною її сукня не була. Родзинкою вбрання мало стати декольте, та зрештою сукня постійно зморщувалася в тій зоні.
Шеннон Мерфі
Австралійська режисерка в сукні від Rodarte була зовсім не гламурною. Її рожеве вбрання з метеликами на тлі іншого, вишуканішого, мало просто комічний вигляд.
Голзі
Співачка одягла вбрання від Jean Paul Gaultier з довгими рукавами. Виріз доходив до пупа, де тканина зав’язувалася вузлом і переходила в рюші. Сукня була гарна, але, схоже, сиділа на співачці не зовсім ідеально.
Кері Расселл
Акторка вирішила одягнути чорну сукню з атласним декольте від Armani Privé, але дизайн вбрання був доволі дивним. Імітація банта у верхній частині надавала зайвого об’єму.
Мередіт Томас
Акторка переборщила з усім у виборі вбрання для червоної доріжки. До того ж її сукня сильно зім’ялася.
Ліенн Морган
Комікесса обрала сукню відтінку айворі, але це був цілковитий провал. Невдалими були розмір, фасон і навіть довжина вбрання. Також вона була змушена постійно піднімати спідницю під час ходіння, тож сукня ще й зім’ялася.
Паркер Поузі
Зірка «Білого лотоса» одягла на червону доріжку сукню від Valentino, але вбрання було надто переповнене деталями: рюші, мереживо, складки, пух. Прозора накидка та масивне намисто не поєднувалися з сукнею, особливо тому, що оздоблення зі штучного хутра контрастувало з мереживним оздобленням спідниці.
Моллі Шеннон
Акторка цього разу трохи прогадала, оскільки «гола» сукня її повнила і погано сиділа.
Глоя Севіньї
Зірка полюбляє креативне вбрання. Цього разу вона одягла сукню від Saint Laurent, яку псували об’ємні рукави.
Сара Полсон
Не завжди дизайнерська сукня матиме ідеальний вигляд на червоній доріжці. Акторка у вбранні з пір’я від Marc Jacobs нагадувала птаха. Це було кумедно, але перевантажено.
Еббі Елліотт
Зірка «Ведмедя» прибула на церемонію вручення премії «Еммі» в білій сукні завдовжки до підлоги і з принтом. Сукня, можливо, мала б кращий вигляд, якби акторка відмовилася від чорних аксесуарів.
Фіона Дуріф
Чорна сукня від Tom Ford мала довгі рукави та ефектні вставки прозорої тканини. Сукня сама собою оригінальна, але все псували зачіска та макіяж, які були начебто придумані для іншого образу.