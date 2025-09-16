Це був повний провал: найгірші вбрання з церемонії "Еммі–2025"

Паркер Поузі / © Associated Press

Минулими вихідними у США відбулася церемонія вручення премії «Еммі», і якщо дехто з гостей заходу прийшов на неї у приголомшливих сукнях, то були й такі, хто «промахнувся» з вибором.

Бронвін Ньюпорт

Instagram-знаменитість обрала для заходу бежеву сукню з вишивкою від американського модельєра Річарда Блеквелла. Це була вінтажна сукня 1962 року, яка сама собою мила та гламурна, але Бронвін вона не прикрашала і сиділа на дівчині не дуже добре.

Бронвін Ньюпорт / © Associated Press

Франческа Зоккі

Зірка Instagram одягла гламурну асиметричну сукню від NERVI з лелітками та пір’ям, у якій нагадувала бальну танцівницю.

Франческа Зоккі / © Associated Press

Ганна Бос

Акторка з’явилася в чорній сукні з рюшами і в горошок. Вбрання мало занадто повсякденний вигляд для червоної доріжки.

Ганна Бос / © Associated Press

Бріджит Еверетт

Американська комікесса одягла сатинову сукню з декольте, рюшами та ще й рукавами-ліхтариками. Сукня не прикрашала фігуру жінки і надавала їй непотрібного об’єму.

Бріджит Еверетт / © Associated Press

Федра Паркс

Американська адвокатка й письменниця вирішила відтворити образ Мерілін Монро, але це вже занадто нудно, тим паче. для червоної доріжки. Сукня на жінці сиділа теж не найкращим чином — перетискала груди.

Федра Паркс / © Associated Press

Іза Бріонес

Зірка серіалу «Лікарня Пітт» одягла кастомну лимонну сукню від erik charlotte, але це вбрання стало не найкращим її рішенням.

Іза Бріонес / © Associated Press

Меган Сталтер

Комікесса вирішила порушити всі правила і прийшла на церемонію в джинсах та футболці.

Меган Сталтер / © Associated Press

Ліз Гайнс

Сценаристка одягла сріблясту сукню-бюстьє, яка погано сиділа, а розріз спереду був невдалим і занадто сильно демонстрував її ноги. Також однозначно незручними були її босоніжки.

Ліз Гайнс / © Associated Press

Шарлотта Ле Бон

Можливо, до цього сріблястого вбрання від Courrèges канадській акторці потрібно було підібрати інше взуття, і це врятувало б ситуацію. Однак її образ більше нагадував вбрання для вечірки, ніж для престижної церемонії.

Шарлотта Ле Бон / © Associated Press

Рут Негга

Сукня від Prada з принтом здавалася занадто скромною для «Еммі».

Шарлотта Ле Бон / © Associated Press

Квінта Брансон

Акторка мала не надто поганий вигляд, але й ідеальною її сукня не була. Родзинкою вбрання мало стати декольте, та зрештою сукня постійно зморщувалася в тій зоні.

Квінта Брансон / © Associated Press

Шеннон Мерфі

Австралійська режисерка в сукні від Rodarte була зовсім не гламурною. Її рожеве вбрання з метеликами на тлі іншого, вишуканішого, мало просто комічний вигляд.

Шеннон Мерфі / © Associated Press

Голзі

Співачка одягла вбрання від Jean Paul Gaultier з довгими рукавами. Виріз доходив до пупа, де тканина зав’язувалася вузлом і переходила в рюші. Сукня була гарна, але, схоже, сиділа на співачці не зовсім ідеально.

Голзі / © Associated Press

Кері Расселл

Акторка вирішила одягнути чорну сукню з атласним декольте від Armani Privé, але дизайн вбрання був доволі дивним. Імітація банта у верхній частині надавала зайвого об’єму.

Кері Расселл / © Associated Press

Мередіт Томас

Акторка переборщила з усім у виборі вбрання для червоної доріжки. До того ж її сукня сильно зім’ялася.

Мередіт Томас / © Associated Press

Ліенн Морган

Комікесса обрала сукню відтінку айворі, але це був цілковитий провал. Невдалими були розмір, фасон і навіть довжина вбрання. Також вона була змушена постійно піднімати спідницю під час ходіння, тож сукня ще й зім’ялася.

Ліенн Морган / © Associated Press

Паркер Поузі

Зірка «Білого лотоса» одягла на червону доріжку сукню від Valentino, але вбрання було надто переповнене деталями: рюші, мереживо, складки, пух. Прозора накидка та масивне намисто не поєднувалися з сукнею, особливо тому, що оздоблення зі штучного хутра контрастувало з мереживним оздобленням спідниці.

Паркер Поузі / © Associated Press

Моллі Шеннон

Акторка цього разу трохи прогадала, оскільки «гола» сукня її повнила і погано сиділа.

Моллі Шеннон / © Associated Press

Глоя Севіньї

Зірка полюбляє креативне вбрання. Цього разу вона одягла сукню від Saint Laurent, яку псували об’ємні рукави.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Сара Полсон

Не завжди дизайнерська сукня матиме ідеальний вигляд на червоній доріжці. Акторка у вбранні з пір’я від Marc Jacobs нагадувала птаха. Це було кумедно, але перевантажено.

Сара Полсон / © Associated Press

Еббі Елліотт

Зірка «Ведмедя» прибула на церемонію вручення премії «Еммі» в білій сукні завдовжки до підлоги і з принтом. Сукня, можливо, мала б кращий вигляд, якби акторка відмовилася від чорних аксесуарів.

Еббі Елліотт / © Associated Press

Фіона Дуріф

Чорна сукня від Tom Ford мала довгі рукави та ефектні вставки прозорої тканини. Сукня сама собою оригінальна, але все псували зачіска та макіяж, які були начебто придумані для іншого образу.

