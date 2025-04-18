Цю сукню ви раніше не бачили: образ юної принцеси Діани у вбранні з відкритими плечима

Принцеса Діана / © Getty Images

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У 1983 року принц і принцеса Уельські відвідали Нову Зеландію. У межах цього візиту вони побували на балеті «Копелія» і потім поспілкувалися з акторами. Того вечора принцеса прийшла театр у довгій вечірній сукні А-силуету з відкритими плечима і прикрашеним бантом і рюшами на грудях.

Принцеса Діана, 1983 рік / © Getty Images

Сукня Уельської була розроблена Дональдом Кемпбеллом, досить маловідомим у наші дні дизайнером.

Принцеса Діана, 1983 рік / © Getty Images

Образ леді Ді тоді доповнила блакитним клатчем і знаменитою діамантовою прикрасою у вигляді геральдичного символу принца Уельського (корони, з якої виглядає три страусині пера).

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Принцеса Діана і Принц Чарльз, 1983 рік / © Getty Images

Відомо про дизайнера Дональда Кемпбелла не багато, окрім того, що він вперше приїхав до Великої Британії з Торонто в середині 1950-х років, працював у модельєра на ім'я Джон Кавана, який пошив весільні сукні для принцеси Александри та герцогині Кентської. Діана купувала у нього речі в 1981-1983 роках і окрім цієї гарної вечірньої сукні також відомо, що у вбраннях від Кемпбелла вона вирушила в медовий місяць - вони з Чарльзом полетіли на Гібралтар, де сіли на королівську яхту «Британія» для одинадцятиденного круїзу Середземним морем Єгипту.

Принцеса Діана і Принц Чарльз, 1981 рік / © Associated Press

Принцеса Діана і Принц Чарльз, 1981 рік / © Associated Press

Принцеса Діана і Принц Чарльз, 1981 рік / © Associated Press