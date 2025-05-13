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- Зірки і мода
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Цього більше не буде: на Канському кінофестивалі заборонили "голі" сукні
Один із найвідоміших кінофестивалів у світі відкинув гарячий модний тренд останніх кількох сезонів — носити дуже мало одягу. Раніше червона доріжка цього заходу була місцем для епатажу.
Перед початком 78-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі Франції, асоціація, яка відповідає за цей зірковий захід, запровадила нові правила дрескоду. Тепер зірки не зможуть виходити на червону доріжку в надто відвертому вбранні, йдеться на офіційному сайті фестивалю.
«З міркувань пристойності на червоній доріжці, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю, заборонено оголеність. Не допускаються об’ємні вбрання, особливо з великим шлейфом, які заважають нормальному руху гостей і ускладнюють позсадження в театрі».
Також на сайті вказано, що можуть носити гості заходу: «Ви також можете одягнути “маленьку чорну сукню”, коктейльну сукню, темний шатнний костюм, ошатний топ з чорними штанами; елегантні туфлі та сандалії на підборах або без (не кросівки); чорний або темно-синій костюм з метеликом або темною краваткою. Сумки-тоути, рюкзаки чи великі сумки заборонені під час галапоказів».
Оскільки тепер «голі» сукні офіційно заборонені і працівники кінофестивалю не пропускатимуть на захід гостей, які порушили це правило, пропонуємо згадати сміливе вбрання знаменитостей з червоної доріжки Каннського кінофестивалю.