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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Цього більше не буде: на Канському кінофестивалі заборонили "голі" сукні

Один із найвідоміших кінофестивалів у світі відкинув гарячий модний тренд останніх кількох сезонів — носити дуже мало одягу. Раніше червона доріжка цього заходу була місцем для епатажу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мілла Йовович

Мілла Йовович / © Getty Images

Перед початком 78-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі Франції, асоціація, яка відповідає за цей зірковий захід, запровадила нові правила дрескоду. Тепер зірки не зможуть виходити на червону доріжку в надто відвертому вбранні, йдеться на офіційному сайті фестивалю.

«З міркувань пристойності на червоній доріжці, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю, заборонено оголеність. Не допускаються об’ємні вбрання, особливо з великим шлейфом, які заважають нормальному руху гостей і ускладнюють позсадження в театрі».

Також на сайті вказано, що можуть носити гості заходу: «Ви також можете одягнути “маленьку чорну сукню”, коктейльну сукню, темний шатнний костюм, ошатний топ з чорними штанами; елегантні туфлі та сандалії на підборах або без (не кросівки); чорний або темно-синій костюм з метеликом або темною краваткою. Сумки-тоути, рюкзаки чи великі сумки заборонені під час галапоказів».

Оскільки тепер «голі» сукні офіційно заборонені і працівники кінофестивалю не пропускатимуть на захід гостей, які порушили це правило, пропонуємо згадати сміливе вбрання знаменитостей з червоної доріжки Каннського кінофестивалю.

Ілона Сталлер

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© Getty Images

Вікторія Абріль

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Камерон Діас

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Мілла Йовович

/ © Getty Images

© Getty Images

Кендалл Дженнер

/ © Associated Press

© Associated Press

Белла Хадід

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Александра Керрі

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Гарі Неф

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© Getty Images

Ізабель Юпер

/ © Associated Press

© Associated Press

Діді-Стон

/ © Associated Press

© Associated Press

Емілі Ратаковскі

/ © Associated Press

© Associated Press

Наомі Кемпбелл

/ © Associated Press

© Associated Press

Вінні Гарлоу

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© Getty Images

Сінді Кімберлі

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© Getty Images

Мелані Тьєррі

/ © Getty Images

© Getty Images

Лейла Депіна

/ © Associated Press

© Associated Press

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