Туфлі, через які впала Наомі Кемпбелл: історія культової пари взуття Vivienne Westwood

Якщо іноді вам не вистачає впевненості в собі – просто подивіться на Наомі Кемпбелл, яка одного разу показала, як продовжувати йти уперед з високою піднятою головою.

У далекому 1993-му зірка брала участь у показі Vivienne Westwood і вийшла на подіум у фіолетових туфлях зі штучної крокодилової шкіри "Суперпіднята гіллі" (Elevated Gilllies). Ефектно дефілювавши перед публікою, просто по середині шляху, супермодель спіткнулася і впала.

Від переляку та несподіванки Наомі почала сміятися сидячи на подіумі, але буквально за кілька секунд модель зібралася, встала та ефектно завершила своє дефіле.

Ця подія увійшла в історію моди і моментально зробила Наомі ще відомішою та популярнішою – про її падіння написало безліч газет і воно було найкращою рекламою для цієї колекції.

Naomi Campbell's infamous fall at Vivienne Westwood F/W 1993 pic.twitter.com/gGfxrcWnbh – Eboni (@VersaceVenus_) June 12, 2022

На телебаченні у неї обов'язково питали про падіння, а також вона сама зізналася, що інші бренди навіть пропонували моделі величезні гонорари, якщо вона впаде на подіумі під час показу, але Кемпбелл від таких пропозицій відмовлялася.

todos deberíamos aprender de naomi campbell en nuestras caídas. vivienne westwood 1993. pic.twitter.com/W0q0Ed6XeT – Ar-ael ⛥ (@arycarangi) May 23, 2020

"Мені було соромно", – сказав Кемпбелл Вествуд майже через 26 років після інциденту під час інтерв'ю для британського Vogue. "Я була збентежена, тому що це був невдалий час місяця для жінки, щоб падати, і я відчувала, що повинна була більше практикуватися". Також вона додала, що не хотіла здаватися: "Найголовніше, що я сказала собі: "Вставай і продовжуй, це все, що тобі потрібно робити".

А щодо туфель, то експерименти з високою платформою дизайнерка розпочала ще для колекції 1990 року "Портрет". Потім Вів'єн Вествуд розробила для колекції осінь-зима 1993-го під назвою "Англоманія" цю вже культову модель.

"Взуття повинне мати дуже високі підбори та платформу, щоб поставити жіночу красу на п'єдестал", – говорила про свою модель туфель дизайнерка.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Туфлі є баченням дизайнерки традиційного шотландського взуття гіллі, характерною пласкою м'якою підошвою та шкіряними шнурками. Гіллі часто носили з вовняними гольфами – тому Наомі вийшла на подіум у білих панчохах. Свою модель Вів'єн Вестрвуд назвала "Суперпіднята гіллі" і вони стали візитівкою її бренду.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Туфлі неодноразово виставлялися в музеях і якось на них прийшла подивитись сама королева Єлизавета ІІ.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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