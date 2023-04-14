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Туфлі, через які впала Наомі Кемпбелл: історія культової пари взуття Vivienne Westwood

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
2 хв
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Туфлі, через які впала Наомі Кемпбелл: історія культової пари взуття Vivienne Westwood

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Якщо іноді вам не вистачає впевненості в собі – просто подивіться на Наомі Кемпбелл, яка одного разу показала, як продовжувати йти уперед з високою піднятою головою.

У далекому 1993-му зірка брала участь у показі Vivienne Westwood і вийшла на подіум у фіолетових туфлях зі штучної крокодилової шкіри "Суперпіднята гіллі" (Elevated Gilllies). Ефектно дефілювавши перед публікою, просто по середині шляху, супермодель спіткнулася і впала.

Від переляку та несподіванки Наомі почала сміятися сидячи на подіумі, але буквально за кілька секунд модель зібралася, встала та ефектно завершила своє дефіле.

Ця подія увійшла в історію моди і моментально зробила Наомі ще відомішою та популярнішою – про її падіння написало безліч газет і воно було найкращою рекламою для цієї колекції.

На телебаченні у неї обов'язково питали про падіння, а також вона сама зізналася, що інші бренди навіть пропонували моделі величезні гонорари, якщо вона впаде на подіумі під час показу, але Кемпбелл від таких пропозицій відмовлялася.

"Мені було соромно", – сказав Кемпбелл Вествуд майже через 26 років після інциденту під час інтерв'ю для британського Vogue. "Я була збентежена, тому що це був невдалий час місяця для жінки, щоб падати, і я відчувала, що повинна була більше практикуватися". Також вона додала, що не хотіла здаватися: "Найголовніше, що я сказала собі: "Вставай і продовжуй, це все, що тобі потрібно робити".

А щодо туфель, то експерименти з високою платформою дизайнерка розпочала ще для колекції 1990 року "Портрет". Потім Вів'єн Вествуд розробила для колекції осінь-зима 1993-го під назвою "Англоманія" цю вже культову модель.

"Взуття повинне мати дуже високі підбори та платформу, щоб поставити жіночу красу на п'єдестал", – говорила про свою модель туфель дизайнерка.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Туфлі є баченням дизайнерки традиційного шотландського взуття гіллі, характерною пласкою м'якою підошвою та шкіряними шнурками. Гіллі часто носили з вовняними гольфами – тому Наомі вийшла на подіум у білих панчохах. Свою модель Вів'єн Вестрвуд назвала "Суперпіднята гіллі" і вони стали візитівкою її бренду.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Туфлі неодноразово виставлялися в музеях і якось на них прийшла подивитись сама королева Єлизавета ІІ.

Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images
Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Туфлі Vivienne Westwood, у яких впала Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Відео показу:

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Дата публікації
Перегляди
290
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