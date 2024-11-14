"Тюдорівська" сукня: яким було весільне вбрання принцеси Анни - єдиної дочки Єлизавети II

Вона була першою із чотирьох дітей монархині, яка пішла до вівтаря.

До того, як стати дружиною сера Тімоті Лоуренса, британська принцеса Анна — єдина дочка покійної королеви Єлизавети II — була одружена з капітаном Марком Філліпсом. Їхнє розкішне королівське весілля відбулося 14 листопада 1973 року.

Принцеса Анна з батьком / Фото: Getty Images

Нареченій на момент весілля було 22 роки, а нареченому – 25 років. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Анна мала милий та романтичний вигляд, а її сукню для вінчання було розроблено та створено дизайнеркою Морін Бейкер із Susan Small, яка на той момент вже давно співпрацювала з королівською родиною. На голові нареченої була тіара королеви Марії Текської, а також довга фата.

Принцеса Анна з чоловіком / Фото: Associated Press

Через фасон рукавів, сукню принцеси часто називають тюдорівською. До цього незвичайного дизайну вбрання Анна мала пряме відношення, оскільки брала активну участь у розробці. Анна черпала натхнення у придворних сукнях єлизаветинської доби. Сукня мала комір-стійку, довгий шлейф і обробку коштовним камінням та перлами.

Принцеса Ганна з чоловіком / Фото: Associated Press

Порівняно з попередніми королівськими весільними вбраннями, сукня принцеси Анни вважалася скромною, лаконічною і відповідала весільній моді 1970-х років.

Принцеса Ганна з чоловіком на балконі / Фото: Associated Press

Принцеса Ганна з чоловіком на балконі / Фото: Getty Images

Принцеса Ганна з чоловіком на балконі / Фото: Associated Press

У принцеси Анни та Марка Філліпса народилося двоє дітей: Пітер та Зара. Однак шлюб вони вирішили розірвати і в серпні 1989 року оголосили про своє розставання. Вони остаточно розлучилися 1992 року, і принцеса вийшла заміж за Тімоті Лоуренса, з яким у шлюбі і нині.

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