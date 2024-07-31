У богемній сукні від Джона Гальяно: який вигляд мала супермодель Кейт Мосс у день свого весілля

Вбрання було дуже романтичного фасону, в ретроестетиці та ідеально демонструвало майстерність модельєра й витончений смак супермоделі. Пропонуємо розглянути ці красиві весільні фотографії ближче.

Британська супермодель Кейт Мосс – одна з найвідоміших зірок двотисячних. Вона співпрацювала з найвідомішими брендами та модельєрами, а також неодноразово потрапляла у скандали через наркотики та алкоголь.

Попри безліч романів, одружена вона була лише один раз — 1 липня 2011 вона сказала "Так" британському гітаристу Джеймі Гінсу, який був учасником багатьох відомих колективів.

Весілля пари було розкішним і відбулося у старовинній церкві Святого Петра в Глостерширі.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Серед подружок нареченої була маленька дочка Кейт Ліла та її молодша сестра Лотті, а також ще кілька дівчаток їхнього віку, одягнені в однакові сукні та вінки з квітами. Триденна весільна вечірка отримала назву Mossstock за невимушену атмосферу фестивалю та безліч знаменитостей серед гостей.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Однак головну увагу привертала, звичайно ж, наречена, оскільки була в унікальній і безперечно розкішній сукні від модельєра Джона Гальяно. Багато шанувальників моделі із завмиранням серця чекали її появи у вбранні, і Кейт з Гальяно не розчарували — вбрання вийшло дивовижним. Наречений, до речі, був у блідо-блакитному двобортному костюмі від Yves Saint Laurent.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Сукня була пошита у стилістиці сукні-комбінації та богемній естетиці 20-х років. Також вона мала V-подібне декольте, прості лінії і непрозорий ліф, який переходив у напівпрозору спідницю, крізь яку можна розрізнити тіні струнких ніг Мосс. Вона була прикрашена стриманою вишивкою у вигляді павичого пір'я і декорована золотистим бісером з лелітками, які створювали градієнт на спідниці. Декор трохи ускладнював тонку і ніжну тканину спідниці, роблячи вбрання більш витонченим та елегантним.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Під час створення сукні Гальяно надихався американською письменницею Зельдою Фіцджеральд, чию обручку носила у той час Мосс, згідно Women's Wear Daily.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс розповіла, що доручила своєму старому другові пошити сукню для свого весілля з рок-музикантом, тому що його вбрання робили її щасливою. "Я роками носила його сукні, і вони змушують мене почуватися в них дуже комфортно. Коли я одягаю сукню, я по-справжньому щаслива. Я забуваю все", — сказала Мосс.

Також особливе місце у цьому весільному образі посіла фата, адже вона була дуже довгою, з ніжною білою вишивкою та мереживом. Кейт носила цю прикрасу у стилістиці флеппер – теж характерною для 20-х років.

Весілля супермоделі Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Шлюб цієї пари не тривав довго, адже влітку 2015 року вони роз'їхалися, а ось остаточно розлучилися — причому зробили це, домовившись мирно, без суду — лише через п'ятнадцять місяців — у жовтні 2016 року. Нині Кейт у стосунках із німецьким аристократом Ніколаєм фон Бісмарком.

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