У чому насправді вийшла заміж Кері Бредшоу: історія вбрання із "Сексу і міста", про яке не говорять

Найчастіше всі шанувальники серіалу "Сексу і місто" згадують екстравагантне весільне вбрання головної героїні — Кері Бредшоу — атласну сукню-хмару кольору слонової кістки, створену дизайнеркою Вів'єн Вествуд. Однак мало хто пам'ятає, що насправді героїня у цій сукні так і не стала дружиною Супермена.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Насправді Керрі Бредшоу вийшла заміж у приміщенні суду на Мангеттені, і була при цьому одягнена в скромний костюм.

Хто автор весільного ансамблю, невідомо навіть через багато років після виходу повнометражного фільму "Секс і місто", де він з'явився. Сама героїня просто та скромно сказала у фільмі, показуючи образ друзям, що її вбрання "ні від кого" і вона купила його на розтродажі.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Образ складався з приталеного жакета з довгими рукавами і складками на животі у вигляді кола і широкої спідниці трохи нижче колін. Доповнювали цей образ жовтий клатч від бренду Barabara Bolan і вже культові сині сатинові туфлі з брошкою від бренду Manolo Blahnik.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Іноді можна зустріти інформацію, що весільний костюм героїні був від французького Модного дому Dior, оскільки вбрання дуже схоже за стилем та дизайном на те, що робив для цього бренду модельєр Джон Гальяно, який тоді працював креативним директором марки. Однак ніколи не було жодних підтверджень інформації про те, що він співпрацював із "Сексом і містом". Але якщо припустити, що це правда, навряд чи такий марнославний дизайнер зміг би залишити своє ім'я не названим у подібному проєкті.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Швидше за все, костюм зі спідниці та жакета все ж таки є вінтажним або пошитими спеціально для фільму, також може бути, що невідомий автор цього луку дійсно надихався костюмом The Bar з колекції New Look Крістіана Діора.

Читайте також: