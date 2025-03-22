У Елізабет Тейлор був клатч із золота: який мала вигляд унікальна прикраса акторки

Легендарна акторка Елізабет Тейлор була великою шанувальницею ювелірних прикрас і за роки свого життя зібрала приголомшливу колекцію унікальних виробів, які вражали своєю красою та незвичайністю. Після смерті акторки 2011 року, колекцію її прикрас та одягу було розпродано на аукціоні Christie's, а гроші переведено до її фонду боротьби зі СНІДом. Ювелірні вироби були продані за рекордну суму 156,8 мільйона доларів, а одяг та аксесуари — ще на 5,5 мільйона доларів.

Однак, окрім кольє та браслетів з діамантами, Тейлор обзавелася ще одним цікавим виробом — золотим клатчем від ювеліра Девіда Вебба. Тейлор була відданою клієнткою бренду і навіть надягаля прикраси ювеліра у своїх фільмах.

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Вечірня сумка акторки була виконана у вигляді скульптурного артишоку з 18-каратного золота, застібка прикрашена кабошоном смарагду, оздобленого діамантами круглого огранювання. Усередині виробу була дзеркальна кришка з обробкою з платини і теж 18-каратного золота.

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Клатч продали на аукціоні Christie's 2011 року за 116 500 доларів США.

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

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