У гламурній сукні від улюбленої дизайнерки: згадуємо один з найгарніших образів принцеси Діани

Принцеса Діана / © Getty Images

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Принцеса Діана протягом багатьох років співпрацювала з дизайнеркою Кетрін Вокер, яка створювала для неї вечірні та ділові вбрання. Багато з суконь авторства цієї жінки є одними з найвідоміших серед усього великого гардеробу принцеси Уельської.

14 квітня 1986 року принцеса Діана відвідала галаконцерт у віденському Бургтеатрі під час візиту до Австрії. Того дня вона була одягнена у вечірню сукню з атласу від Кетрін Вокер. Вбрання було розшите лелітками, виконане в обтислому силуеті, а також прикрашене глибоким декольте та воланами по центральному шву спереду. Рукави сукні були довгі, а на спідниці був розріз до коліна спереду.

Принцеса Діана / © Getty Images

Лелітки були пришиті брендом Jacob Schlaepfer, який спеціалізується саме на таких тканинах.

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Сукня була частиною великого групового замовлення від Кетрін Вокер приблизно за місяць до передбачуваного державного візиту принцеси до Австрії. Діана так довіряла смаку й думкам Кетрін, що цього разу вона навіть не просила показати попередні ескізи, а просто попросила її вибрати та пошити сукні.

Ця надзвичайно гламурна і блискуча сукня була єдиним повністю розшитим лелітками зразком, який увійшов до гардеробу принцеси 1980-х років. Сукня Діані явно подобалася, оскільки вона її часто одягала. Її багато разів фотографували в ній, оскільки окрім Бургтеатру, вона з’являлася у цьому вбранні на благодійному балі в Osterley House, а такожна прем’єрі фільму Biggles 1993 року.

Пізніше сукню було продано з аукціону Christie’s 1997 року, а потім 2013-го — на аукціоні Kerry Taylor за 80 тисяч фунтів стерлінгів.

Сукня Діани / © Associated Press

Того дня Діана також наділа пару сережок у стилі 20-х років, що складалися зі смарагдових каменів грушоподібної форми, підвішених на діамантовому ланцюжку з платини, які були подарунком від принца Чарльза з нагоди її 22-го дня народження. На ній також було діамантове кольє з весільного набору, подарованого їй спадковим принцом Саудівської Аравії, розроблене Asprey. В оригіналі це кольє було і сапфіровою підвіскою, але цього разу Діана замінила її діамантовою брошкою у вигляді геральдичного символу принца Уельського (корони, з якої стирчать три страусині пера) зі смарагдовою підвіскою. Спочатку цю прикрасу подарували принцесі Александрі, а згодом — королеві-консорту від дам Брістоля з нагоди її весілля з принцом Уельським — майбутнім королем Едуардом VII, 1868 року. За традицією, цю прикрасу носять принцеси Уельські, тому в ній також з’являлася і Камілла, хоча цей титул публічно не використовувала.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images