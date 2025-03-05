У капелюсі та скромному костюмі: яким був весільний образ французької моделі-аристократки Інес де ля Фрессанж

Її витончене весільне вбрання поза часом, оскільки воно було взірцем стилю в 90-х і не втрачає своєї актуальності і сьогодні.

Не всі нареченої мріють в день свого весілля одягнути пишну сукню, деякі віддають перевагу скромнішим символічним вбранням. Таким був образ і французької супермоделі Інес де ля Фрессанж.

Вона народилася в аристократичній французькій сім'ї, а кар'єру моделі розпочала у 1970-х у 17 років. Вона багато співпрацювала з різними брендами, з'являлася на обкладинках багатьох видань, а також увійшла до історії моди як перша модель, яка підписала ексклюзивний контракт із Модним домом Chanel та стала музою Карла Лагерфельда.

Інес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Заміж вона вийшла 1990 року за Луїджі д'Урсо — італійського дворянина та бізнесмена. Вони розписалися у мерії прованської комуни Тараскона. На нареченій у день весілля була скромна біла мінісукня, яку вона носила в поєднанні з блейзером кольору вівсянки і крислатим капелюхом, прикрашеним фатою, а з також рукавичками.

Інес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Елегантне вбрання моделі-аристократки було від бренду Yves Saint Laurent. Завершували її образ золоті браслети на зап'ястях, лаконічні діамантові сережки у вухах, туфлі без підборів з Т-подібними ремінцями, а також букет квітів.

Інес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Шлюб пари тривав 16 років. 2006 року Луїджі д'Урсо помер від серцевого нападу. У них у стосунках народилося дві доньки – Нін та Віолетта. Після смерті чоловіка Інес активно підтримувала її близька подруга – принцеса Монако Кароліна, яка також є хрещеною матір'ю для дочок моделі.

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