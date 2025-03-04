У капелюсі та сукні з вишивкою: який вигляд мала у день свого весілля 19-річна онучка Ернеста Гемінгвея

Марго Луїза Гемінгвей — була американською супермоделлю, акторкою та онучкою відомого письменника Ернеста Гемінгвея. У 1970-х роках вона зробила приголомшливу кар'єру моделі та співпрацювала з різними брендами, а також з'являючись на обкладинках багатьох популярних журналів, зокрема Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Vogue та Time.

Вперше заміж вона вийшла зовсім юною – у 19 років. Представниця відомої сім'ї познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — Ерролом Ветсоном — у Нью-Йорку, у готелі Plaza, коли була у відрядженні. Він був старший за Марго на 14 років. Через чотири місяці вона переїхала з Айдахо до Нью-Йорка, щоб жити з Ветсоном у будинку, який належав навіть не йому, а багатій світській левиці Глорії Вандербільт.

Марго Гемінгвей та Еррол Ветсон / Фото: Getty Images

"Ми зупинилися в готелі Plaza, і саме там я зустрів Еррола. Він постукав у двері мого номера з трояндою та пляшкою шампанського, і я закохалася. Він був симпатичним і здавався людиною миру", — казала Марго.

У день весілля, яке відбулося в Парижі, 21 червня 1975 року, Марго одягла лаконічну білу сукню з довгими рукавами, високою горловиною та рюшами.

Марго Гемінгвей / Фото: Getty Images

Хоча вбрання було досить простим, на ньому все ж таки можна помітити дрібну вишивку Рішельє.

Марго Гемінгвей та Еррол Ветсон / Фото: Associated Press

Образ нареченої також доповнив крислатий капелюх прикрашений квітами та вуаллю, а також лаконічні сережки, макіяж та зачіска.

Марго Гемінгвей та Еррол Ветсон / Фото: Associated Press

Потім у Парижі пара влаштувала розкішну вечірку на честь свого весілля. Для свята Марго переодяглася в кардинально інше вбрання — на ній була легка шифонова сукня з глибоким декольте та шарфом на шиї.

Марго Гемінгвей / Фото: Getty Images

Волосся наречена прикрасила квітами.

Марго Гемінгвей та Еррол Ветсон / Фото: Getty Images

Шлюб пари не протривав довго і вже через 2,5 роки вони розлучилися.

"Ми їздили на вечірки в стилі black tie на автобусі, а потім Еррол влаштовував так, що ми поверталися додому на чиємусь лімузині. Він тримав моє ім'я в пресі і познайомив мене з людьми, які організували мій мільйонний контракт. [...] Я заробляла дуже багато грошей, поки ми були одружені, а Еррол їх витрачав. Ми багато сварилися, бо він, здавалося, ніколи не міг утриматися на роботі, окрім як давати мені поради щодо важливих питань, таких як мій гардероб. Я думаю, він завжди був недоумком, але я цього не знала", - сказала вона в інтерв'ю.

Потім вона вийшла заміж ще раз. Напередодні Нового року 1979 Марго Гемінгвей вийшла заміж за французького кінорежисера Бернара Фошера. Вона розлучилася з ним 1985 року після шести років шлюбу. Протягом багатьох років жінка страждала від алкоголізму та проблем з наркотиками і ментальним здоров'ям, які в результаті призвели її до загибелі. 1 липня 1996 року, у віці 42 років, Гемінгвей була знайдена мертвою у своїй квартирі в Санта-Моніці, причиною смерті назвали самогубство.

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