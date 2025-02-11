У лаконічній сукні та старовинній фаті: який вигляд мала зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс у день весілля

Акторка від 1997 до 1999 року була одружена зі знаменитим тенісистом Андре Агассі.

Акторці Брук Шилдс зараз 59 років і вона справжня легенда у світі кіно, адже кар'єру розпочала ще у дитинстві — з подачі матері працювала дитиною-моделлю, а також знімалася у різних фільмах, серед яких була перша екранізація "Блакитної лагуни".

Заміжня вона була двічі і першим чоловіком акторки, яка в 90-х була дуже популярною, став не менш популярний спортсмен — тенісист Андре Агассі. Церемонія була приватною, але папараці все одно зробили безліч фотографій молодят.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

У день весілля наречена одягла лаконічну атласну сукню кольору слонової кістки, на якій не було декору. Вона включала корсет та довгу спідницю. Також сукню прикрашали широкі бретельки та декольте.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Вбрання наречена тоді доповнила довгою старовинною мереживною фатою від дизайнера Гайді Вайзель.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

У руках Брук тоді тримала ніжний букет із конвалій, а її волосся було зібране у високу зачіску.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Шлюб Брук та Андре не тривав довго – пара розлучилася 1999 року. Незабаром вона познайомилася зі сценаристом, режисером і продюсером Крісом Генчі і 2001 року вони одружилися. У цьому шлюбі у них народилося дві дочки. Одна з них перешила цю весільну сукню Брук та пішла в ній на випускний бал.

Дочка Брук Шилдс у її сукні / фото: instagram.com/brookeshields

Дочка Брук Шилдс у її сукні / фото: instagram.com/brookeshields

Дочка Брук Шилдс у її сукні / фото: instagram.com/brookeshields

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