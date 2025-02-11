У лаконічній сукні та старовинній фаті: який вигляд мала зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс у день весілля

Акторка від 1997 до 1999 року була одружена зі знаменитим тенісистом Андре Агассі.
Акторці Брук Шилдс зараз 59 років і вона справжня легенда у світі кіно, адже кар'єру розпочала ще у дитинстві — з подачі матері працювала дитиною-моделлю, а також знімалася у різних фільмах, серед яких була перша екранізація "Блакитної лагуни".
Заміжня вона була двічі і першим чоловіком акторки, яка в 90-х була дуже популярною, став не менш популярний спортсмен — тенісист Андре Агассі. Церемонія була приватною, але папараці все одно зробили безліч фотографій молодят.
У день весілля наречена одягла лаконічну атласну сукню кольору слонової кістки, на якій не було декору. Вона включала корсет та довгу спідницю. Також сукню прикрашали широкі бретельки та декольте.
Вбрання наречена тоді доповнила довгою старовинною мереживною фатою від дизайнера Гайді Вайзель.
У руках Брук тоді тримала ніжний букет із конвалій, а її волосся було зібране у високу зачіску.
Шлюб Брук та Андре не тривав довго – пара розлучилася 1999 року. Незабаром вона познайомилася зі сценаристом, режисером і продюсером Крісом Генчі і 2001 року вони одружилися. У цьому шлюбі у них народилося дві дочки. Одна з них перешила цю весільну сукню Брук та пішла в ній на випускний бал.
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