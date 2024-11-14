У накидці зі скорпіонами: Елізабет Тейлор на вечірці княгині Монако у своєму культовому вбранні

Це вбрання для неї було створено на замовлення молодим Карлом Лагерфельдом.

У листопаді 1969 року під одним дахом зустрілися одразу дві найзнаменитіші та найкрасивіші жінки ХХ століття – Елізабет Тейлор та княгиня Монако Грейс Келлі. 15 листопада у готелі Hermitage відбувся дуже незвичайний захід – бал під назвою Scorpion, який Грейс організувала з нагоди свого 40-го дня народження. Елізабет була серед запрошених гостей на цьому гламурному світському заході, а супроводжував її п'ятий чоловік Річард Бертон.

Особливістю вечірки було те, що княгиня Монако запросила на неї людей із таким самим знаком зодіаку, як і в неї – Скорпіон. Елізабет, тому просто пощастило опинитися на заході, адже вона народилася навесні під знаком Риби, а от її чоловік був Скорпіоном.

Акторка того вечора з'явилася у довгій білій вечірній сукні з декольте та драпуваннями, а також із сумочкою в руці. Доповнював її образ величезний блискучий діамант краплеподібної форми на шиї вартість якого на той час була мільйон доларів. Діамант був від бренду Cartier і Бертон купив його для своєї дружини на два тижні раніше і підніс у вихідні перед вечіркою Грейс.

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

Але не лише величезний діамант на шиї акторки привернув загальну увагу, а й оригінальна тематична накидка з важкого оксамиту. Автором цього виробу був Карл Лагерфельд, оскільки в ті роки працював позаштатним дизайнером для римського Модного дому Tiziani, під брендом якого накидка і випущена. Це все було ще до того, як модельєра запросили працювати до Chanel.

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

У цього виробу був каптур, біла шовкова підкладка та аплікація у вигляді двох скорпіонів спереду та одного на каптурі.

Накидка Елізабет Тейлор на виставці / Фото: Getty Images

Вечірню накидку Tiziani Black Velvet Scorpio було продано на аукціоні Christie's 2011 року за 60 тисяч доларів.

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