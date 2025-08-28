У ній було 14 спідниць із різними кольорами синього: Лілі Джеймс розповіла про сукню Попелюшки, яку носила у фільмі

Лілі Джеймс / © Associated Press

Особливе місце в цій екранізації посіли костюми, над якими працювала Сенді Павелл — триразова лауреатка премії «Оскар». Вона почала працювати над концепціями образів персонажів майже за два роки до початку основних знімань — влітку 2013 року. Павелл говорила, що прагнула створити образ фільму ХІХ століття, знятого в 1940-х або 1950-х роках.

Головним вбранням фільму стала блакитна бальна сукня, натхнена вбранням Попелюшки з мультфільму, яка копіювала його колір і фасон.

Вбрання з фільму «Попелюшка» на виставці в Мадриді / © Getty Images

«Сукня повинна була мати прекрасний вигляд, коли вона танцює і тікає з балу. Я хотіла, щоб вона немов ширяла, наче акварель», — говорила Сенді Павелл про своє творіння.

Сукня була зшита з понад дюжину найтонших шарів тканини, корсета і нижньої спідниці. Для фільму було розроблено дев’ять варіантів сукні Попелюшки, на кожну з яких пішло близько 250 метрів тканини і 10 тисяч кристалів. Для того, щоб пошити тільки одне вбрання, потрібно було 18 швачок і 500 годин роботи.

Вбрання з фільму «Попелюшка» на виставці в Мадриді / © Getty Images

Свої враження від сукні озвучила і Лілі Джеймс. В інтерв’ю виданню WhoWhatWear вона розповіла, що була дуже втішена, що змогла носити це вбрання.

«Думаю, через 10 років я можу з таким здивуванням згадувати це. Я почуваюся безмірно гордою і такою щасливою. Що було дивовижним — це те, що спершу я одягнула її версію ще на пробах перед камерою, що просто божевілля. Тобто я вже була в цій сукні, і дякувати Богові, що отримала роль, бо приміряти її й потім знати, що не будеш носити — це було б справжніми тортурами.

Сукня була пошита, здається, з 14 шарів цього тонкого шовку різних відтінків синього. Коли я рухалася, це було схоже на воду, і хоч би куди я йшла, мене завжди супроводжував вентилятор. Тож шари сукні створювали ефект океану. І водночас був такий прекрасний контраст з дуже простим, класичним образом, який залишався вірним класичній казці. Мені навіть доводилося заплигувати на коня й скакати в цій сукні. Так що так, це був особливий досвід», — сказала акторка.