У романтичних сукнях і красивих капелюшках: згадуємо всі образи принцеси Кейт з Royal Ascot

Принцеса Кейт Royal Ascot / © Associated Press

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Щороку королівська родина відвідує Royal Ascot — це знамениті кінні перегони, які, окрім забігу на іподромі, славляться і строгим дрескодом, якого мають дотримуватися навіть члени королівської родини. Принцеса Кейт, попри те, що заміжня за принцом Вільямом від 2011 року, не часта гостя цього заходу, тому кожна її появу Royal Ascot викликає багато уваги, емоцій та цікавості.

Оскільки Royal Ascot у самому розпалі у Великій Британії, пропонуємо згадати вбрання Кейт на цьому знаменитому та яскравому заході.

2016 рік

Для своєї першої появи на кінних перегонах Кейт обрала білу сукню від Dolce & Gabbana. Це було вбрання міді з довгими рукавами та підкресленою талією. Образ вона тоді доповнила бежевими туфлями-човниками від Gianvito Rossi, клатчем від L.K.Bennett та сережками від Kiki Mcdonough з топазами та перлами.

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Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Також на голові у Кейт був чарівний капелюшок з трояндою, який для неї створив бренд Jane Taylor.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2017 рік

Тоді вона знову обрала мереживний образ, але вже від свого улюбленого бренду McQueen. Це була сукня нижче колін і з високою горловиною.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Талія була підкреслена, а як аксесуари принцеса обрала туфлі від Gianvito Rossi, які носила роком раніше, клатч від Loeffler Randall і милий капелюшок від Bespoke Hat, який теж був прикрашений квітами.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2019 рік

Для своєї третьої появи на кінних перегонах тодішня герцогиня Кембриджська одягла світло-блакитний костюм від Elie Saab, який складався зі спідниці міді та блузи з прозорими рукавами. У вбрання була також стрічка на шиї, яку Кейт зав'язувала в бант.

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Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Цей образ у блакитних тонах вона доповнила сережками від Kiki Mcdonough з топазами, крислатим капелюхом з великими квітами від Philip Treacy та туфлями-човниками Gianvito Rossi. Також в руках Кетрін можна було побачити клатч від Elie Saab.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2022 рік

Дуже яскравою і милою була сукня Кейт від Alessandra Rich, яку вона поєднала з крислатим капелюхом від Sally-Ann Provan. Головний убір був коричневого кольору та прикрашений великими білими квітами. Відтінок капелюшка поєднувався із її коричневими туфлями від Gianvito Rossi. У сукні Кейт були довгі рукави, а також багато деталей, наприклад, пояс з пряжкою, рюша на плечі, декоративні ґудзики.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Getty Images

З коштовностей вона вирішила надягнути сережки-підвіски з перлів та діамантів принцеси Діани.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2023 рік

Одним з найяскравіших образів принцеси була її червона легка сукня від McQueen з довгими рукавами та V-подібними декольте.

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Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Це чудове вбрання вона доповнила капелюхом Philip Treacy з квітами, золотими сережками від Sezane та туфлями з ремінцями від Jennifer Chamandi. Щодо сумочки, то Кейт доповнила червоний ансамбль клатчем від Hermes.

Принцеса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

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