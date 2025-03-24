У сарі із золотом: який мала вигляд у день весілля модель Кендра Спірс, що стала арабською принцесою

Пара вже не разом, але пропонуємо подивитися, якими вони були та що носили у день свого весілля.

Американська модель Кендра Ірен Спірс розпочала свою кар'єру 2008 року і встигла попрацювати з такими відомими брендами як Gucci, Christian Lacroix, Lanvin, Hermès та Valentino, також вона з'являлася на обкладинках багатьох глянців, зокрема виданнях Vogue та Elle, та була обличчям кількох рекламних кампаній.

У світі моди її називали "наступна Сінді Кроуфорд" — частково через її помытну родимку над верхньою губою. Коли її кар'єра була на своєму піку, Кендра багато подорожувала і відвідувала різні заходи і таким чином зустріла свого майбутнього чоловіка – принца Рахіма Ага-хана (нині Ага-хан V) – старшого сина Ага-хана IV. Їхнє весілля відбулося у замку Бельрів у Швейцарії.

Кендра Ірен Спірс та Рахім Ага-хан / Фото: Getty Images

У день весілля наречена мала казковий та ыдеальний вигляд – вона одягла традиційне сарі кольору слонової кістки та з золотою вишивкою, яке доповнювали витончені прикраси, босоніжки тілесного кольору та лаконічна зачіска. Також не можна не відзначити і приголомшливі прикраси з діамантами, які вона носила – сережки та кольє.

Сальва Ага-хан під прицілом папарації / Фото: Getty Images

Після заміжжя Кендра прийняла іслам і взяла ім'я Сальва, що арабською означає "втіха". У неї та принца Рахіма народилося двоє синів. Однак шлюб пари не був міцним і вони розлучилися 2022 року.

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