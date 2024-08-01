У скромному вбранні: який вигляд мали в день весілля автогонщик Міхаель Шумахер та його дружина Корінна

Попри трагедію, через яку спортсмен залишився назавжди прикутий до ліжка, він та його дружина досі разом. Пропонуємо подивитися на архівні фотографії з їхнього розпису.

Зірка "Формули-1" — легендарний німецький автогонщик Міхаель Шумахер — вже багато років прикутий до ліжка через нещасний випадок у грудні 2013 року, але колись він був дуже щасливий. Усі ці роки його підтримує дружина Корінна.

Пару познайомив спільний друг 1991 року на вечірці Ferrari і через чотири роки вони одружилися. Новини про одруження спортсмена активно обговорювалися і спочатку їхній таємний розпис був запланований на ранок 1 серпня, але через галас у пресі його перенесли на 18:10.

Пару все ж таки сфотографували того дня, коли після скромної громадянської церемонії вони вийшли на вулицю. Новоспечені чоловік та дружина були дуже щасливі та трохи попозували фотографам, які зібралися довкола.

Міхаель та Корінна Шумахер / Фото: Getty Images

На нареченому того дня був бежевий костюм, жакет якого був незвичайного дизайну, адже у нього були скрині ґудзики та комір-стійка. Носив він його з білою сорочкою, теж з коміром-стійкою.

Корінна ж обрала для розпису мінісукню білого кольору. Це було мереживне вбрання з прозорими довгими рукавами, глибоким декольте та асиметричним подолом. Образ наречена доповнила багатошаровим перловим намистом, сережками з перлів, золотим годинником на зап'ясті, об'ємною зачіскою, легким макіяжем та невеликим букетом. На плечі нареченої була бежева сумка на довгому ремінці від Chanel.

Міхаель та Корінна Шумахер / Фото: Getty Images

Однак на цьому святкування не скінчилося. 5 серпня Міхаель та Корінна влаштували розкішне свято для рідних та друзів, а також вінчання у каплиці у Петерсберзі. На вівтаря наречена йшла вже в розкішнішій сукні з пишними рукавами та спідницею зі шлейфом.

Коринна Шумахер у день вінчання / Фото: Getty Images

У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей – дочка Джина-Марія та син Мік. До цього дня Міхаель і Корінна разом, жінка опікується його здоров'ям, попри його прикутість до ліжка.

"Вони дійсно одружили свої душі, а також свої тіла. Він не знає, що вона перебуває з ним в одній кімнаті в Греноблі, але весь цей час це позитивне кохання тече в нього. Ніхто не кохає його більше, ніж Корінна", — сказав якось інсайдер виданню Daily Express. "Якщо він не пройде через це, то життя, яким вона його знає, теж закінчиться. Вона ніколи більше не зможе кохати", — додав він.

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