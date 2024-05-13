У сукні-сорочці і жовтих босоніжках: Кріссі Тейген продемонструвала стрункі ноги на вулицях Лос-Анджелса

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила Кріссі Тейген. Модель мала гарний вигляд.

На ній була коротка біла сукня-сорочка у карамельну смужку із зав'язаним вузлом на животі та розстебнутими ґудзиками на манжетах і в зоні декольте. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Кріссі.

Аутфіт вона доповнила жовтими босоніжками на шпильках і світло-бежевою сумкою на золотому ланцюжку.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Тейген розпустила волосся, одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри, губи нафарбувала помадою шоколадного відтінку і зробила фіолетовий манікюр.

Нагадаємо, Кріссі Тейген на 30-й щорічний галаконцерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala у Нью-Йорку з'явилася в ефектній "голій" бежевій сукні зі шлейфом.

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