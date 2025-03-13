У сукні з відкритими плечима: який мала вигляд у день весілля онучка модельєрки Ельзи Скіапареллі

На жаль, її весільний образ був створений не Домом Schiaparelli, але сукня настільки позачасова, що актуальна і сьогодні.

Зазвичай про Ельзу Скіапареллі говорять як про легендарну модельєрку, яка прославилася на весь світ своїм незвичайним підходом до мистецтва та моди, але мало хто згадує про її родину. У Ельзи була лише одна дочка Марія Луїза Івонна Радха та дві онучки Маріса та Беррі Беренсон. У 29 років Маріса та її тодішній бойфренд вирішили одружитися. Весілля відбулося у листопаді 1976 року, а обранцем представниці відомої родини став бізнесмен Джеймс Рендалл.

Маріса Беренсон / Фото: Getty Images

На вечірці жінки були такі знаменитості як Енді Воргол і Марго Гемінгвей, а весільне вбрання нареченої було зовсім не стандартним, адже вона одягла сукню з відкритими плечима, пишною спідницею і приголомшливими широкими рукавами з мереживом. Її сукня була від Модного дому Valentino.

Маріса Беренсон / Фото: Getty Images

Образ Маріса доповнила об'ємними локонами, які уклала на один бік, великою квітковою композицією у волоссі, а також багатошаровим кольє з перлів на шиї та сережками у вухах.

Маріса Беренсон / Фото: Getty Images

У цьому шлюбі у пари народилася дочка і вони розійшлися. Шлюб був остаточно завершений 1978 року. Її другим чоловіком став Аарон Річард Голуб, адвокат, за якого вона вийшла заміж 1982 року та розлучилася 1987 року.

Маріса, як і її знаменита бабуся, людина мистецтва та світу моди. Вона почала працювати моделлю в підлітковому віці і здобула популярність у 1960-х роках. Вона неодноразово з'являлася на обкладинках Vogue та інших видань, серед яких було і Time. Маріса на піку своєї популярності здобула прізвисько "Королева сцени" за її часті появи в нічних клубах та інших громадських місцях, а Ів Сен-Лоран охрестив її "дівчиною сімдесятих". Також вона багато знімалася в кіно і за свою роботу отримала зізнання.

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