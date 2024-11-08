У сукні за 10 доларів на "Оскар": сенсаційне вбрання молодої Вайнони Райдер із комісійного магазину

Це був унікальний випадок і, ймовірно, одне з найдешевших вбрань в історії цієї церемонії.

1994 року Вайноні Райдер було лише 22 роки, але вона вже встигла зарекомендувати себе як успішна акторка та отримати свою першу номінацію на "Оскар" за фільм "Епоха невинності". Пік популярності Райдер збігся з розвитком її стилю та смаків, тому багато хто тоді з нетерпінням чекав на появу акторки на червоній доріжці 66-ї церемонії, очікуючи, що вона одягне щось готичне.

У ті роки акторка переважно виходила у світ у чорних сукнях, носила трохи гранжевий стиль та короткі стрижки. Тому яким здивуванням було те, що обрала вона абсолютно протилежне своїм смакам вбрання — білу довгу сукню.

Вбрання було трохи в стилі флепер — повністю розшите бісером, мало тонкі бретельки та декольте. На спідниці його прикрашав розріз спереду та довга торочка з бісеру, який ефектно та граціозно рухався, коли вона йшла.

Вайнона Райдер / Фото: Getty Images

Легенда свідчить, що Вайнона купила цю вінтажну сукню з бісером у комісійному магазині Lily et Cie лише за 10 доларів. Тому невідомо, що це за бренд, як і те, скільки років вбранню.

Вайнона Райдер / Фото: Getty Images

Сукню вона тоді доповнила м'якою шаллю, білими туфлями на підборах та прикрасами – кольє з діамантами та браслетом із перлами.

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