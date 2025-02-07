У вбранні фіолетового кольору: який вигляд мала 11-річна Емма Вотсон у день прем'єри "Гаррі Поттера"

Емма Вотсон — одна з найвідоміших акторок у світі, а славу їй принесла роль у серії фільмів про Гаррі Поттера, де вона зіграла Герміону Грейнджер. Її дебют у цій ролі відбувся 2001 року, коли на екрани вийшла перша частина саги "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Світова прем'єра фільму відбулася 4 листопада 2001 року на Лестер-сквер у лондонському кінотеатрі "Одеон", з цього приводу оформленого у вигляді школи Гоґвортс. Емма Вотсон, якій тоді було 11 років, постала перед камерами у фіолетовому вбранні.

Емма Вотсон / Фото: Associated Press

На дівчинці була довга сукня з короткими рукавами, яку вона поєднала з ботильйонами на підборах, виконаних з фактурної шкіри під рептилію, а також з боа. В руці молода акторка тримала невеликий клатч золотого кольору, а під тон свого образу зробила навіть манікюр, адже він теж був фіолетовим.

В одному з інтерв'ю Емма зізналася, що того вечора була в захваті від свого образу, а готувала його разом із мамою.

"Ого, це було щось особливе, — розповіла акторка. — Це була моя перша прем'єра фільму, і ми з мамою планували це кілька тижнів. Це не видається так, але ми багато думали про це. До речі, я думала, що маю приголомшливийи вигляд. Боже мій".

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

Останніми роками її стиль дуже змінився. і тепер акторка вже співпрацює зі стилістами, а також носить вбрання від іменитих дизайнерів.

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