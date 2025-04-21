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- Зірки і мода
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У вбранні небесного відтінку: згадуємо чарівний образ принцеси Діани у луку від Chanel
Це вбрання вона явно любила, оскільки носила неодноразово.
Навесні 1997 року, менш ніж за пів року до своєї трагічної загибелі, принцеса Уельська тішила шанувальників образами та активно відвідувала багато заходів. Зокрема 21 квітня вона побувала у British Lung Foundation у Хеттон-Гарден, де їй вручать перші троянди, названі на її честь.
Того сонячного дня принцеса з’явилася в центрі Лондона у небесно-блакитному луку від Модного дому Chanel. Це був костюм, що складався з класичного приталеного жакета та спідниці завдовжки вище колін.
Це твідове вбрання було з колекції весна-літо 1997 року, а прикрашали його перламутрові ґудзики та торочкак.
Образ вона тоді доповнила золотими сережками з перлинами, бежевими туфлями на підборах від Chanel, а також своїм улюбленим годинником від Cartier Tank Française з 18-каратного жовтого золота, який зараз носить Меган Маркл. Принцеса несла в руці сумку Gucci «Kelly» кольору капучино із золотистою фурнітурою.
Цей же костюм Діана носила місяцем раніше у березні на заході у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Образ вона тоді доповнила капелюшком замовленим у модиста Філіпа Сомервілла.