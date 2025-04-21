У вбранні небесного відтінку: згадуємо чарівний образ принцеси Діани у луку від Chanel

Принцеса Діана / © Associated Press

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Навесні 1997 року, менш ніж за пів року до своєї трагічної загибелі, принцеса Уельська тішила шанувальників образами та активно відвідувала багато заходів. Зокрема 21 квітня вона побувала у British Lung Foundation у Хеттон-Гарден, де їй вручать перші троянди, названі на її честь.

Того сонячного дня принцеса з’явилася в центрі Лондона у небесно-блакитному луку від Модного дому Chanel. Це був костюм, що складався з класичного приталеного жакета та спідниці завдовжки вище колін.

Принцеса Діана у квітні 1997 року / © Getty Images

Це твідове вбрання було з колекції весна-літо 1997 року, а прикрашали його перламутрові ґудзики та торочкак.

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Образ вона тоді доповнила золотими сережками з перлинами, бежевими туфлями на підборах від Chanel, а також своїм улюбленим годинником від Cartier Tank Française з 18-каратного жовтого золота, який зараз носить Меган Маркл. Принцеса несла в руці сумку Gucci «Kelly» кольору капучино із золотистою фурнітурою.

Принцеса Діана у квітні 1997 року / © Getty Images

Цей же костюм Діана носила місяцем раніше у березні на заході у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Образ вона тоді доповнила капелюшком замовленим у модиста Філіпа Сомервілла.

Принцеса Діана у березні 1997 року / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images