У вбранні від Chanel з квітами: який вигляд мала модель Поппі Делевінь у день свого весілля

Відома британська модель з аристократичним корінням Кара Делевінь має дві старші сестри Глою та Поппі. Але якщо Глоя маловідома, то ось Поппі часта гостя на світських заходах, прийомах і модних показах через що її часто називають "світською левицею". Поппі також неодноразово знімалася у кіно та співпрацювала з різними брендами як модель.

Сестри Делевінь — Глоя, Поппі та Кара, 2014 рік / Фото: Getty Images

2014 року Поппі вийшла заміж за бізнесмена Джеймса Кука. Гламурне весілля відбулося у лондонській церкві Святого Павла з прийомом у Kensington Palace Gardens. Подружкою нареченої була молодша сестра Поппі — Кара Делевінь, а серед гостей можна було побачити багато британських відомих особистостей, зокрема колишню учасницю гурту Spice Girls Джері Голлівелл та візажистку Шарлотту Тілбері.

Поппі в день весілля вибрала білу сукню від Chanel незвичайного фасону, адже вона складалася ніби з двох частин — мінісукні та довгої спідниці зі шлейфом. Вбрання прикрашали аплікації з великих білих квітів. Своє весільне вбрання наречена-модель носила в поєднанні з довгою фатою, лаконічними білими туфлями і букетом з півонії.

Поппі Делевінь та Джеймс Кук, 2014 рік / Фото: Getty Images

Після розкішної весільної церемонії у Лондоні пара вирушила на ще одну до Марокко. Там Поппі знову одягла весільну сукню, але вже від Emilio Pucci, яку створив для неї дизайнер Пітер Дандас.

Проте сімейна ідилія не тривала надто довго – 2022 році пара розлучилася. Поппі розповіла в подкасті Origins With Cush Jumbo, що у неї "завжди будуть добрі стосунки" з Куком і додала: "Там було багато кохання та поваги. Просто це більше не працювало для нас. Я зустріла його, коли мені було 20 років, а 15 років — це довгий термін..." — зазначила Поппі, маючи на увазі, що вони тривалий час зустрічались до весілля. Делевінь також сказала: "Я думаю, що 15 років бути з кимось — це успіх. І іноді цим речам просто потрібно прийти до кінця. Коли це закінчилося, це почуття було схоже на буршливу свободу. Я знову відчула себе двадцятирічною".

Зараз Поппі у стосунках з Арчі Кесвіком і 18 січня вони оголосили, що чекають на первістка.

Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

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