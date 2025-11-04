У відтінках бордо і марсала: улюблені осінні образи принцеси Уельської Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

Одягаючись у вбрання бордового кольору з голови до ніг, принцеса Кейт демонструє справжнє мистецтво гармонійно поєднувати пальта, костюми, капелюхи, сумки і взуття. Це все відбувається, звісно, не без допомоги королівського стиліста, а принцеса в таких образах має просто приголомшливий вигляд.

Сукня-пальто Emilia Wickstead

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Одяг одного з улюблених брендів принцеса Уельська одягала, коли разом з чоловіком принцом Вільямом зустрічала президента Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Віндзорі у вересні 2025 року. Бордова сукня-пальто з поясом на талії від Emilia Wickstead Кетрін поєднала з капелюхом-пігулкою з вуаллю від Jane Taylor, туфлями-човниками Gianvito Rossi та сумкою від Chanel на золотій ручці.

Пальто від Alexander McQueen

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У грудні 2024 року принцеса Кейт вітала еміра Катару під час його державного візиту до Великої Британії. Для появи на публіці вона обрала пальто відтінку марсала від Alexander McQueen. Вбрання вирізнялося фірмовим двобортним кроєм і косими кишенями. Кетрін доповнила його шкіряними чоботями Gianvito Rossi кольору мерло, стьобаною сумкою Chanel та рукавичками Cornelia James.

Реклама

Штанний костюм Roland Mouret

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У гардеробі принцеси Уельської є і штанні костюми в таких відтінках. В одному з них від бренду Roland Mouret Кейт приїхала на прийом на честь збірної Англії з регбі на візках у Гемптон-корт у січні 2023 року в Лондоні. Тоді вона доповнила свій образ молочно-білим трикотажним джемпером і туфлями-човниками з замші, підібраними до кольору костюма.

Цей самий костюм принцеса Кейт одягала під час поїздки з принцом Вільямом до Бостона 2022 року.

Сукня-пальто Eponine London

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У цьому вбранні Кетрін була на різдвяному концерті Together Christmas 2022 року, доповнивши його улюбленими туфлями-човниками Gianvito Rossi, замшевими рукавичками та клатчем до тону зі зміїної шкіри.

Це теж улюбленець принцеси, його вона одягала неодноразово, зокрема й на першу річницю від дня смерті королеви Єлизавети ІІ.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сукня-плісе Karen Millen

Кетрін одягла її під час візиту до Бірмінгема 2023 року. Сукню гарного осіннього відтінку з плісованим подолом, яка зверху мала вигляд тренча, принцеса Уельська поєднала з туфлями від Gianvito Rossi. Тоді вона відвідувала місто, щоб зустрітися з майбутніми творчими лідерами та оцінити різноманіття місцевої культури. Від її образу неможливо було відвести погляд.