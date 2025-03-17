У яскравій короткій сукні та капелюсі: розглядаємо веселий весільний образ акторки Емми Томпсон з 80-х

Усі люблять гарні весілля знаменитостей і очікують побачити на них розкішні сукні, квіти та прикраси, але не всі публічні люди хочуть такого розмаху на своєму святі та часто обирають абсолютно несподівані для шанувальників образи. Однією з таких неординарних особистостей є акторка Емма Томпсон – лауреатка двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" та двох премій BAFTA. Також поттеромани можуть пам'ятати її за роллю Сівіли Трелоні в серії фільмів про Гаррі Поттера.

20 серпня 1989 року вона вперше вийшла заміж. Обранцем відомої британської акторки став Кеннет Брана – теж актор. До весілля пара зустрічалася деякий час, оскільки вони познайомилися 1987 року під час знімань телесеріалу Fortunes of War.

Емма Томпсон та Кеннет Брана / Фото: Getty Images

У день весілля, яке відбулося в Лондоні, Емма одягла незвичайне вбрання, зовсім не схоже на сукню нареченої. На акторці було яскраве вбрання, що складалося з корсетного топу з розкльошеними рукавами, срічками та зав'язками, а також пишної спідниці у квітковий принт. Туфлі акторки були в тон її вбрання, а також лук завершував капелюшок-таблетками з фатином та пір'ям.

Емма Томпсон та Кеннет Брана / Фото: Getty Images

Британська преса охрестила Емму та Кеннета "золотою парою", їхні стосунки отримали значне висвітлення у ЗМІ. Однак шлюб не був щасливим, і вже у вересні 1995 року вони оголосили про своє розставання. У своїй заяві, яка була опублікована в New York Times, говорилося, що причиною розставання стали щільні робочі графіки обох, але пізніше з'ясувалося, що Кеннет мав роман з акторкоб Геленою Бонем Картер, яка, до речі, теж зіграла в "Гаррі Поттері".

В одному з інтерв'ю Емма зізналася, що її емоційний стан на той час можна було порівняти з "розбитим посудом" і що саме її нинішній чоловік Грег Вайз "зібрав уламки та склав їх разом". У цих стосунках у Емми народилася дочка Гая, а 2003 року вони з Грегом одружилися.

Емма Томпсон, її чоловік та дочка / Фото: Associated Press

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