Українська модель Крісті Пономар взяла участь у показі Schiaparelli у Парижі

24 січня у Парижі стартував Тиждень високої моди.
Одним з перших свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року представив Модний дім Schiaparelli. А ось однією з моделей, що дефілювала на подіумі, стала українка Крісті Пономар. Модель розповіла шанувальникам у Instagram, що це перший кутюрний показ у її кар'єрі.
На подіум модель вийшла у розкішному жакеті молочного кольору, спідниці з розрізом та в корсеті. Доповнювали образ незвичайний капелюх, рукавички, сумка на короткій ручці та туфлі з імітацією пальців.
"Я на цьому показі знову поринула в ту атмосферу, коли все незвичайно та цікаво, бо це перше кутюрне шоу. Кутюрне шоу – це висока мода, показ відбуваєьбся раз на рік, і 80% вбрань зроблено вручну. Це більше про творчість, а не про продаж одягу. Тому я була дуже натхненна цим усім: як вони це шиють, як вони плачуть після того, коли показ завершився", — розповіла дівчина в Instagram Stories.
Також Пономар розповіла, що заради дефіле їй висвітлили брови та відмовитися вона не могла. Але коли показ завершився, брови повернули у звичний колір.
Переглянути весь показ можна тут:
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