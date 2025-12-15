ТСН у соціальних мережах

Українські бренди на червоних доріжках: які зірки обрали вбрання від наших дизайнерів 2025 року

Пропонуємо згадати, кого із закордонних зірок помітили в наших брендах.

Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон

2025 року, попри складні випробування, які пережила наша країна український бізнес продовжував працювати, а світ моди розвиватись і багато брендів знову стали улюбленцями серед світових селебріті.

У вбраннях від наших дизайнерів цього року зірки особливо часто виходили на червоні доріжки.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки» прийняла участь у щорічному показі косметичної компанії L’Oréal Paris, який проводився у межах тижня моди, і вийшла на подіум. Акторка була в ансамблі від українського бренду Balykina, який складався зі стильного корсета та довгої прямої спідниці.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Голлівудська зірка відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі» і вийшла на фотоколл. Кейт мала приголомшливий вигляд, адже одягла лаконічну й жіночну сукню кольору шампанського від українського бренду Anna October, яка називається Levi.

Емма Маєрс

Емма Маєрс

Емма Маєрс / © Getty Images

Акторка серіалу «Венздей» з’явилася в Нью-Йорку в образі від українського бренду Anna October — чорно-білій сукні максі у білизняному стилі. Вбрання мало тонкі чорні завʼязки і глибокий виріз, який додав луку цікавості.

Іріс Міттенар

Іріс Міттенар

Іріс Міттенар / © Getty Images

Переможниця конкурсу краси «Міс Франція-2016» і міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт-2016» з’явилася серед гостей Венеційського кінофестивалю у розкішній червоній сукні з широкими бретельками і фігурним декольте від українського бренду Milla Nova. Вбрання ідеально сиділо на фігурі красуні, підкреслюючи кожен її вигин, а також мало довгий шлейф і ефектну шнурівку на спині.

Леоні Ганне

Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Associated Press

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні від українського бренду. Цього року Леоні обрала образ вбрання бренду WONÁ Concept, яке було виконане з шовку відтінку айворі. Сукня мала асиметричний об’ємний подол, багато складок на спідниці та драпірування на корсеті.

Синтія Ніксон

Синтія Ніксон

Синтія Ніксон

Зірка «Сексу і міста» з’явилася в образі від українського бренду Bevza. Лук акторки включав жакет креативного дизайну з колекції Pre-fall 2025, а також сукню Maryna з довгою та ефектною торочкою з колекції осінь-зима 2025.

Дженна Ортега

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

Головна зірка серіалу «Венздей» стала однією із судей 22-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші і вийшла на червону доріжку. Акторка одягла розкішну чорну сукню від бренду Bevza з відкритоюб спиною.

Рей

Рей

Рей / © Getty Images

Британська співачка обрала для появи на шоу Джиммі Феллона яскраво-червоний костюм від бренду Anna October, який для Рей був створений на індивідуальне замовлення. Ансамбль включал жакет з рукавами три четверти та міні-спідницю.

