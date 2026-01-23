Улюблені прикраси принцеси Уельської для повсякденних виходів

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Підвіска з жовтого золота з гранатом

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Прикраса з гранатом

У цьому кольє Кейт з’явилася на нещодавньому прийомі у Віндзорському замку. Це золота підвіска з 9-каратного жовтого золота з гранатом від лондонського бренду Auris Jewellery вартістю майже 800 доларів. Вона прикрашена золотим диском, відполірованим з одного боку, і матовим — з іншого, а також чудовим дорогоцінним каменем, який ніжно прилягає до нього. Гранат — це камінь січня, а у герцогині в цьому місяці день народження.

Перлинні сережки з жовтого золота

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Їх Кетрін носить на світські заходи доволі часто. Це перлинні сережки від Katherine James із 18-каратного жовтого золота вартістю 1 330 доларів. Принцеса вперше наділа їх у лютому 2025 року, коли відвідувала відділення для матерів і немовлят організації «Action For Children» у в’язниці та виправній установі для неповнолітніх HMP Styal неподалік Вілмслоу.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Прикраси дуже гарні, кожна інкрустована п’ятьма блискучими кремовими перлинами. Як зазначається на сайті бренду, це вінтажні сережки чудової якості, які трохи нагадують кораловий риф.

Сережки-підвіски з сапфірами та овальними діамантами

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Ці сапфірові сережки принцеса Уельська надівала на понад 60 офіційних заходів королівської родини.

Вони прикрашені облямівкою з дрібних діамантів, а в центрі кожної підвіски розташований блискучий синій огранений сапфір. Сережки, як частина комплекту прикрас, часто поєднуються з відповідним сапфіровим кольє і заручальною каблучкою принцеси, а також мають чудовий вигляд з новою каблучкою вічності з сапфірами, подарованою Кейт її чоловіком Вільямом.

Сережки-підвіски Kiki McDonough у формі груші

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сережки виконані у класичному стилі, з зеленим аметистом і золотом. Мають простий, але водночас вишуканий вигляд.

Виготовлені вони з 18-каратного жовтого золота та інкрустовані зеленими аметистами грушоподібного огранювання, кожен вагою приблизно 4,90 карата. Проста краплеподібна форма — близько 26 мм завдовжки та 8,5 мм завширшки — робить їх універсальним вибором як для денного, так і для вечірнього образу.

Дорогоцінні камені мають природне походження, відібрані за виняткову якість і можуть незначно відрізнятися за відтінком, що надає кожній парі індивідуальності.

Сережки Cartier Trinity

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Ці сережки принцеса Кетрін часто носить на публічні заходи через їхню зручність і класичний дизайн. Прикраса з 18-каратного рожевого, жовтого й білого золота чудово поєднується як зі штанними костюмами, які обожнює Кейт, так і з пальтами або сукнями.

Золоті сережки з блакитними кільцями

Сережки Rosalia / © Getty Images

Принцеса Уельська вперше продемонструвала елегантні золоті сережки з блакитним дорогоцінним камінням на матчі Кубка шести націй між Уельсом та Англією на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі 15 березня 2025 року.

Сережки Rosalia — це сучасна інтерпретація класичного кільця. Вони прикрашені насичено-синіми лазуритовими каменями, закріпленими у стерлінговому сріблі з покриттям із 22-каратного золота. Бренд орієнтований на екологічну розкіш і використовує перероблені метали, дорогоцінні камені, добуті відповідальним чином, та етичні методи виробництва. У Кейт також є сережки-кільця Rosalia з перлинним камінням.

Сережки Shyla Rosalia / Фото: shylajewellery.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше.