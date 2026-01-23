- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 3 хв
Улюблені прикраси принцеси Уельської для повсякденних виходів
Принцеса Уельська любить носити прикраси. Крім вишуканих королівських тіар, які Її Високість надіває під час державних бенкетів, вона має улюбленців і для повсякденного життя. Розповідаємо про деякі з її фаворитів-новинок.
Підвіска з жовтого золота з гранатом
У цьому кольє Кейт з’явилася на нещодавньому прийомі у Віндзорському замку. Це золота підвіска з 9-каратного жовтого золота з гранатом від лондонського бренду Auris Jewellery вартістю майже 800 доларів. Вона прикрашена золотим диском, відполірованим з одного боку, і матовим — з іншого, а також чудовим дорогоцінним каменем, який ніжно прилягає до нього. Гранат — це камінь січня, а у герцогині в цьому місяці день народження.
Перлинні сережки з жовтого золота
Їх Кетрін носить на світські заходи доволі часто. Це перлинні сережки від Katherine James із 18-каратного жовтого золота вартістю 1 330 доларів. Принцеса вперше наділа їх у лютому 2025 року, коли відвідувала відділення для матерів і немовлят організації «Action For Children» у в’язниці та виправній установі для неповнолітніх HMP Styal неподалік Вілмслоу.
Прикраси дуже гарні, кожна інкрустована п’ятьма блискучими кремовими перлинами. Як зазначається на сайті бренду, це вінтажні сережки чудової якості, які трохи нагадують кораловий риф.
Сережки-підвіски з сапфірами та овальними діамантами
Ці сапфірові сережки принцеса Уельська надівала на понад 60 офіційних заходів королівської родини.
Вони прикрашені облямівкою з дрібних діамантів, а в центрі кожної підвіски розташований блискучий синій огранений сапфір. Сережки, як частина комплекту прикрас, часто поєднуються з відповідним сапфіровим кольє і заручальною каблучкою принцеси, а також мають чудовий вигляд з новою каблучкою вічності з сапфірами, подарованою Кейт її чоловіком Вільямом.
Сережки-підвіски Kiki McDonough у формі груші
Сережки виконані у класичному стилі, з зеленим аметистом і золотом. Мають простий, але водночас вишуканий вигляд.
Виготовлені вони з 18-каратного жовтого золота та інкрустовані зеленими аметистами грушоподібного огранювання, кожен вагою приблизно 4,90 карата. Проста краплеподібна форма — близько 26 мм завдовжки та 8,5 мм завширшки — робить їх універсальним вибором як для денного, так і для вечірнього образу.
Дорогоцінні камені мають природне походження, відібрані за виняткову якість і можуть незначно відрізнятися за відтінком, що надає кожній парі індивідуальності.
Сережки Cartier Trinity
Ці сережки принцеса Кетрін часто носить на публічні заходи через їхню зручність і класичний дизайн. Прикраса з 18-каратного рожевого, жовтого й білого золота чудово поєднується як зі штанними костюмами, які обожнює Кейт, так і з пальтами або сукнями.
Золоті сережки з блакитними кільцями
Принцеса Уельська вперше продемонструвала елегантні золоті сережки з блакитним дорогоцінним камінням на матчі Кубка шести націй між Уельсом та Англією на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі 15 березня 2025 року.
Сережки Rosalia — це сучасна інтерпретація класичного кільця. Вони прикрашені насичено-синіми лазуритовими каменями, закріпленими у стерлінговому сріблі з покриттям із 22-каратного золота. Бренд орієнтований на екологічну розкіш і використовує перероблені метали, дорогоцінні камені, добуті відповідальним чином, та етичні методи виробництва. У Кейт також є сережки-кільця Rosalia з перлинним камінням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше.