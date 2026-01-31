Керол Міддлтон / © Getty Images

Класичний мінімалізм

Керол Міддлтон / © Getty Images

Відвідавши захід Turn The Tables 2025 на підтримку Cancer Research UK у готелі Corinthia Hotel London у британській столиці, Керол Міддлтон продемонструвала, що любить мінімалізм в образах. Одягнена в чорну блузку, короткий чорно-білий твідовий картатий від LK Bennett, чорні штани та туфлі-човники на невисоких підборах Emmy London жінка взяла з собою маленьку чорну сумку на довгому ланцюжку від Jaeger. Кажуть, ця сумка її дочки Кейт, і Керол не вперше з’являється з речами принцеси на публіці.

Пастель завжди актуальна

Керол Міддлтон / © Getty Images

Влітку, відвідуючи Вімблдонський тенісний турнір, свекруха принца Вільяма підібрала до смугастої сукні-сорочки від Beulah London, яку поєднувала з нюдовими босоніжками без підборів Emmy London блідо-рожеву сумку із застібкою-замком золотистого кольору та елегантним регульованим ланцюжком.

Вишуканий королівський синій

Керол Міддлтон / © Getty Images

З красивим синім клатчем Керол Міддлтон сфотографували 2023 року, коли вона прямувала з чоловіком Майклом Міддлтоном на коронацію короля Чарльза III та його дружини королеви Камілли. Урочистий захід відбувся у Вестмінстерському абатстві.

Керол одягла сукню-пальто розкішного синього кольору від улюбленого бренду Кейт Catherine Walker, доповнила образ бежевими туфлями-човниками та кобальтово-синім клатчем Anya Hindmarch 'Maud'. Цей клатч має особливе значення, оскільки це був улюблений вечірній аксесуар покійної принцеси Діани, яким леді Ді часто прикривала груди від фотокамер, коли виходила з автомобіля.

Солом’яний аксесуар для літа

Керол Міддлтон / © Getty Images

Таку сумку Керол Міддлтон брала з собою на спортивний тенісний захід, доповнивши нею білу сукню в зелений квітковий принт від бренду ME+EM, яку носила в поєднанні з жакетом від цього ж бренду, коричневими туфлями від Emmy London. Мама принцеси Уельської, поєднуючи практичність та стиль, ймовірно, змогла б вмістити в цю невелику сумку всі необхідні речі.

Плетена велика сумка

Керол Міддлтон / © Getty Images

Ще одна любов Керол — досить велика плетена сумка, з якою вона також з’явилася на тенісному турнірі Вімблдону в Лондоні. Тоді Міддлтон одягла приголомшливу сукню та жакет, обравши речі від одного зі своїх улюблених брендів ME+EM, і несла в руках плетену сумку з коричневими ручками, яка добре гармонувала із замшевими туфлями-човниками Керол.

Нагадаємо, раніше ми показували сумки Кейт Міддлтон із нульових, які вона обирала, до того як стала принцесою.