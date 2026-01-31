ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Улюблені сумки мами принцеси Уельської Кейт — Керол Міддлтон

У принцеси Уельської Кетрін дуже стильна мати. Сьогодні Керол Міддлтон виповнюється 71 рік, і на честь іменинниці ми вирішили зібрати її виходи з улюбленими сумками, які жінка найчастіше бере на публічні заходи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон / © Getty Images

Класичний мінімалізм

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Відвідавши захід Turn The Tables 2025 на підтримку Cancer Research UK у готелі Corinthia Hotel London у британській столиці, Керол Міддлтон продемонструвала, що любить мінімалізм в образах. Одягнена в чорну блузку, короткий чорно-білий твідовий картатий від LK Bennett, чорні штани та туфлі-човники на невисоких підборах Emmy London жінка взяла з собою маленьку чорну сумку на довгому ланцюжку від Jaeger. Кажуть, ця сумка її дочки Кейт, і Керол не вперше з’являється з речами принцеси на публіці.

Пастель завжди актуальна

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Влітку, відвідуючи Вімблдонський тенісний турнір, свекруха принца Вільяма підібрала до смугастої сукні-сорочки від Beulah London, яку поєднувала з нюдовими босоніжками без підборів Emmy London блідо-рожеву сумку із застібкою-замком золотистого кольору та елегантним регульованим ланцюжком.

Вишуканий королівський синій

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

З красивим синім клатчем Керол Міддлтон сфотографували 2023 року, коли вона прямувала з чоловіком Майклом Міддлтоном на коронацію короля Чарльза III та його дружини королеви Камілли. Урочистий захід відбувся у Вестмінстерському абатстві.

Керол одягла сукню-пальто розкішного синього кольору від улюбленого бренду Кейт Catherine Walker, доповнила образ бежевими туфлями-човниками та кобальтово-синім клатчем Anya Hindmarch 'Maud'. Цей клатч має особливе значення, оскільки це був улюблений вечірній аксесуар покійної принцеси Діани, яким леді Ді часто прикривала груди від фотокамер, коли виходила з автомобіля.

Солом’яний аксесуар для літа

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Таку сумку Керол Міддлтон брала з собою на спортивний тенісний захід, доповнивши нею білу сукню в зелений квітковий принт від бренду ME+EM, яку носила в поєднанні з жакетом від цього ж бренду, коричневими туфлями від Emmy London. Мама принцеси Уельської, поєднуючи практичність та стиль, ймовірно, змогла б вмістити в цю невелику сумку всі необхідні речі.

Плетена велика сумка

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Ще одна любов Керол — досить велика плетена сумка, з якою вона також з’явилася на тенісному турнірі Вімблдону в Лондоні. Тоді Міддлтон одягла приголомшливу сукню та жакет, обравши речі від одного зі своїх улюблених брендів ME+EM, і несла в руках плетену сумку з коричневими ручками, яка добре гармонувала із замшевими туфлями-човниками Керол.

Нагадаємо, раніше ми показували сумки Кейт Міддлтон із нульових, які вона обирала, до того як стала принцесою.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie