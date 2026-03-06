ТСН у соціальних мережах

Улюблені сумки Діани: шість брендів, які принцеса носила найчастіше

Сумка була невід’ємною частиною кожного образу принцеси протягом усього її життя.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

У 1990-х роках на фоні остаточного краху стосунків принцеси Діани з чоловіком, її стиль кардинально змінився. Принцеса почала активно носити не лише британських дизайнерів, а й відомі європейські бренди люксового сегменту.

Такий чином у колекції Діани з’явилося багато коштовний сумок, якими вона доповнювала образи. Деякі із аксесуарів, які принцеса особливо часто носила, в результаті перейменували на її честь.

Нижче ми зібрали деякі з сумок британки, які вона обожнювала. Кожна з цих моделей стала культовою.

Chanel

Це легендарна Camera Bag, з якої Діана неодноразово виходила у світ. Лаконічна сумка на довгому ланцюжку зі шкірою, яка пасує до вечірніх та повсякденних образів, а все тому, що вона має компактний дизайн прямокутної форми та закривається на блискавку.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Це стильна стьобана сумка Classic Flap shoulder через плече з чорної шкіри і з золотистою фурнітурою та фірмовою застібкою. Випускалася між 1985-1993 роками і зараз вважається вінтажною цінною моделлю.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Ferragamo

Діана була прихильницею і цього бренду, а сумка з замші та шкіри часто з’являлась на публіці у руці принцеси. Вона була стьобана у верхній частині і мала елегантний золотий ланцюжок.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Це одна з найулюбленіших сумок Діани, з якою її фотографували ймовірно найчастіше. У колекції принцеси цей аксесуар був у різних відтінках і вона носила сумку як з ланцюжком, так і без нього. Модель названа на її честь.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Dior

Ймовірно це найвідоміша сумка у світі, а все через Діану. Спешу ця модель називалась Chouchou, однак її перейменували на честь принцеси і назвали Lady Dior. З цією сумкою Діана зісто виходила на публіку і доповнила нею свою сукню на Met Gala.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Також вона мала трохи збільшену версію своєї улюбленої моделі, але з чорної лакованої шкіри алігатора. Аксесуар прикрашали золоті літери, які означали назву бренду.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Versace

У принцеси була і сумка від цього культового бренду. Це класична модель з чорної шкіри з тисненням під крокодила з колекції осінь-зима 1996 року. Прикрашала її золотиста фурнітура у вигляді голови Медузи.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Діана також мала білу шкіряну сумку-саквояж Versace з черепаховими ручками.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Prada

Ця класична модель сумки-тоут кольору шампанського із золотим ланцюжком та плетеною шкіряною ручкою — позачасова модель. Сумка мала і класичний дизайн, але була місткою, тому чудово підходила для ділових виходів Діани.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Gucci

Принцеса мала сумку Gucci Kelly присвячену принцесі Монако. Ця елегантна модель дуже вписувалась і у діловий стиль Діани. Принцеса мала кілька таких аксессуарів.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Вона мала свою культову коричневу замшеву сумку Gucci з бамбуковою ручкою — модель яку бренд неодноразово випускав у них версіх. З цією сумкою Діана подорожувала, ходила у справах і навіть до спортивної зали.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

