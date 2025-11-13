Улюбленці в ювелірній скриньці: які прикраси часто носить королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Каблучка Coreterno

Вперше на пальці Летиції ми побачили цю каблучку 2023 року. Вона прийшла на зміну іншій «улюблениці» — позолоченій прикрасі від Karen Hallam, яку тепер носить молодша донька королеви, інфанта Софія.

Каблучка від бренду Coreterno — це подарунок чи то від її чоловіка короля Філіпа VI, чи то від доньок. На зовнішньому боці прикраси вигравірувані слова Amor che tutto move, або «Любов рухає всім». Це цитата з останнього рядка твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написана фраза, натхненна англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».

Каблучка Coreterno королеви Летиції / © Getty Images

На сайті бренду зазначено, що каблучка Летиції виконана з жовтого золота 18 карат. Це ручна робота найкращих італійських ювелірів, які працюють в античній техніці. Вартість обручки — 975 євро. З прикрасою королева не розлучається практично ніколи. Куди б вона не прийшла і де б не з’явилася, вона завжди з нею на пальці.

Реклама

Сережки-пусети від Gold & Roses

Королева Летиція в сережках Gold & Roses / © Getty Images

Сережки з білого золота від Gold & Roses королева Летиція носить дуже часто. Ці прикраси вартістю близько 500 євро — одні з її улюблених. Такий лаконічний аксесуар пасує практично до будь-якого діловго чи повсякденного образу королеви, а їхній мінімалістичний дизайн дозволяє Її Величності поєднувати їх як із сукнями, так і з костюмами і завжди мати чудовий зовнішній вигляд.

Сережки з чорними діамантами De Grisogono

Королева Летиція в сережках De Grisogono / © Getty Images

Ці сережки королева Іспанії носить винятково в особливо урочистих випадках. Наприклад, нещодавно вона з’явилася в них на церемонії «Принцеси Астурійської» в Ов’єдо. Сережками з чорними діамантами від швейцарського бренду De Grisogono Летиція тоді доповнила свою чорну сукню з прозорою накидкою зверху. В її колекції ці сережки від 2006 року. Вони з білого золота, прикрашені великим діамантом у верхній частині та чорними діамантами огранювання «паве» — в нижній частині. Прикраса має неймовірно стильний вигляд.

Сережки з потрійного золота з діамантами Gold & Roses

Сережки Gold & Roses на королеві Летиції / © Getty Images

Потрійні мініатюрні сережки-кільця від Gold & Roses королева носить дуже часто. Це можуть бути виходи на ділові та робочі зустрічі — такі класичні й акуратні сережки, виконані з жовтого золота та вкриті дрібною доріжкою діамантів, доречні скрізь.

Сережки-кільця з золота

Королева Летиція в сережках-кільцях / © Getty Images

Бренд цих сережок такого невеликого розміру нам невідомий, але королева Летиція носить їх доволі часто. Простий і лаконічний дизайн цих прикрас дозволяє королеві поєднувати їх практично з будь-яким вбранням для будь-якого заходу.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири обов’язкові елементи стильних образів королеви.