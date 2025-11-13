ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

Улюбленці в ювелірній скриньці: які прикраси часто носить королева Летиція

Королева-консорт Іспанії Летиція — дуже гарна жінка. Вона має прекрасне почуття стилю, у неї завжди чудовий вигляд на публіці, а ще вона віддає перевагу мінімалізму в прикрасах. Сьогодні говоримо про прикраси королеви Летиції детальніше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Каблучка Coreterno

Вперше на пальці Летиції ми побачили цю каблучку 2023 року. Вона прийшла на зміну іншій «улюблениці» — позолоченій прикрасі від Karen Hallam, яку тепер носить молодша донька королеви, інфанта Софія.

Каблучка від бренду Coreterno — це подарунок чи то від її чоловіка короля Філіпа VI, чи то від доньок. На зовнішньому боці прикраси вигравірувані слова Amor che tutto move, або «Любов рухає всім». Це цитата з останнього рядка твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія». На внутрішньому боці написана фраза, натхненна англійською баладою середньовіччя: «Поки я існую, тебе любитимуть».

Каблучка Coreterno королеви Летиції / © Getty Images

Каблучка Coreterno королеви Летиції / © Getty Images

На сайті бренду зазначено, що каблучка Летиції виконана з жовтого золота 18 карат. Це ручна робота найкращих італійських ювелірів, які працюють в античній техніці. Вартість обручки — 975 євро. З прикрасою королева не розлучається практично ніколи. Куди б вона не прийшла і де б не з’явилася, вона завжди з нею на пальці.

Сережки-пусети від Gold & Roses

Королева Летиція в сережках Gold & Roses / © Getty Images

Королева Летиція в сережках Gold & Roses / © Getty Images

Сережки з білого золота від Gold & Roses королева Летиція носить дуже часто. Ці прикраси вартістю близько 500 євро — одні з її улюблених. Такий лаконічний аксесуар пасує практично до будь-якого діловго чи повсякденного образу королеви, а їхній мінімалістичний дизайн дозволяє Її Величності поєднувати їх як із сукнями, так і з костюмами і завжди мати чудовий зовнішній вигляд.

Сережки з чорними діамантами De Grisogono

Королева Летиція в сережках De Grisogono / © Getty Images

Королева Летиція в сережках De Grisogono / © Getty Images

Ці сережки королева Іспанії носить винятково в особливо урочистих випадках. Наприклад, нещодавно вона з’явилася в них на церемонії «Принцеси Астурійської» в Ов’єдо. Сережками з чорними діамантами від швейцарського бренду De Grisogono Летиція тоді доповнила свою чорну сукню з прозорою накидкою зверху. В її колекції ці сережки від 2006 року. Вони з білого золота, прикрашені великим діамантом у верхній частині та чорними діамантами огранювання «паве» — в нижній частині. Прикраса має неймовірно стильний вигляд.

Сережки з потрійного золота з діамантами Gold & Roses

Сережки Gold & Roses на королеві Летиції / © Getty Images

Сережки Gold & Roses на королеві Летиції / © Getty Images

Потрійні мініатюрні сережки-кільця від Gold & Roses королева носить дуже часто. Це можуть бути виходи на ділові та робочі зустрічі — такі класичні й акуратні сережки, виконані з жовтого золота та вкриті дрібною доріжкою діамантів, доречні скрізь.

Сережки-кільця з золота

Королева Летиція в сережках-кільцях / © Getty Images

Королева Летиція в сережках-кільцях / © Getty Images

Бренд цих сережок такого невеликого розміру нам невідомий, але королева Летиція носить їх доволі часто. Простий і лаконічний дизайн цих прикрас дозволяє королеві поєднувати їх практично з будь-яким вбранням для будь-якого заходу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири обов’язкові елементи стильних образів королеви.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie