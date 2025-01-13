Улюблена модель клатча королівських осіб: його носять Кейт, Софі та принцеси Йоркські

У дам британської королівської сім'ї часто збігаються уподобання на предмети гардеробу чи аксесуари. Розповідаємо вам про улюблений клатч принцеси Уельської, герцогині Единбурзької Софі, а також принцес Беатріс та Євгенії Йоркських.

Клатч Maud від Anya Hindmarch

Безперечним фаворитом у всіх перерахованих вище королівських осіб є клатч бренду Anya Hindmarch, який називається Maud. Це аксесуар ручної роботи, вишуканий та мініатюрний, який добре доповнює образи.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі вперше була помічена з клатчем Anya Hindmarch п'ятнадцять років тому 2010-го на весіллі шведської спадкової принцеси Вікторії та Даніеля Вестлінга. Для Софі (на той момент графині Весекської) пошили сріблястий маленький клатч, який ідеально доповнював її сукню із сріблястим декором від Amanda Wakeley, яку вона одягла на королівське весілля.

Принц Едвард та Софі / Фото: Getty Images

А тринадцять років потому герцогиня Софі з'явилася з клатчем вже модернізованої версії Maud Tassel від Anya Hindmarch на прийомі на честь президента Республіки Корея Юн Сок Йоля в Букінгемському палаці. Аксесуар має більший розмір, трохи іншу форму та застібку. Клатч чудово доповнював її сукню Suzannah London.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт

Кетрін з'явилася на публіці з клатчем Anya Hindmarch під час королівського туру Карибським морем з принцом Вільямом у березні 2022 року. Перламутровий клатч відмінно доповнював її білу мереживну сукню з квадратним вирізом і пласким капелюхом, прикрашеним квіткою.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А десятьма роками раніше 2011-го Кейт (на той момент ще герцогиня Кембриджська) брала чорний клатч цього бренду в їхній із принцом Вільямом тур Канадою. Кейт з'явилася тоді у бузковій сукні з глибоким вирізом на декольте на святкуваннях на честь Національного дня Канади в Оттаві.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія

Сестри Йоркські полюбляють носити плетену шкіряну версію клатчу Maud. Принцеса Беатріс брала його із собою на садову вечірку у Букінгемському палаці у травні 2024 року і носила у поєднанні з яскравою сукнею міді з рюшами від Beulah London з довгими рукавами, круглою горловиною та прикрашеною перлами.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

А її молодша сестра принцеса Євгенія обрала плетений клатч Anya Hindmarch для весілля свого друга Г'ю Гросвенора та Олівії Генсон у червні 2024 року. Євгенія підібрала клатч до оливкової сукні-міді з плісованим подолом від JOSEPH.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл

Ще однією шанувальницею бренду є дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл. Вона відвідувала королівські перегони в Аскоті у червні 2023 року і підібрала до сукні-сорочки ніжного салатового відтінку з тропічним квітковим принтом від бренду Leo Lin клатч Anya Hindmarch.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Королівський образ Зари тоді доповнювати туфлі на підборах Sauvreign та капелюх канотьє Sarah Cant – постійний аксесуар для Аскота.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблену сумку бренду Aspinal of London, яку люблять носити жінки британської королівської родини.

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