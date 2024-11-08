Улюблені туфлі принцеси Діани: чому вона обирала взуття від бренду Jimmy Choo

Якщо акторка Сара Джессіка Паркер асоціюється з туфлями бренду Manolo Blahnik, то з Jimmy Choo, без сумніву, – лише принцеса Діана. Саме завдяки британці про цей взуттєвий бренд дізналися у всьому світі. Діана протягом багатьох років робила у нього індивідуальні замовлення на туфлі. Та попри те, що компанія була заснована 1996 року редакторкою аксесуарів журналу Vogue Тамарою Меллон і дизайнером взуття Джиммі Чу, принцеса носила туфлі бренду задовго до цього.

Туфлі Jimmy Choo / Фото: Getty Images

З дизайнером взуття Джиммі Чу леді Ді познайомилася ще на початку 90-х років. Уродженець Малайзії приїхав до лондонського коледжу вивчати взуттєву справу. Після навчання 1986 року Чу відкрив майстерню в районі Гекні – це східний Лондон – в орендованій будівлі колишньої лікарні. Майстерня була невеликою і виготовляла лише 20 пар взуття на тиждень, однак досягла успіху – про вироби Джиммі Чу писав журнал Vogue, а потім дизайнера запросили до Кенсингтонського палацу.

Познайомив принцесу та Джиммі Чу дизайнер Томаш Старжевскі, коли Діані знадобилося взуття до сукні. Після того знайомства він став постійним постачальником туфель для аристократки.

Джиммі Чу казав, що втратив лік, скільки взуття він зробив для Діани. Він став для неї еквівалентом дизайнерки Кетрін Вокер, але у виробництві взуття йому вона довіряла створювати речі саме так, як вона хотіла – гладкими, гламурними та дедалі сексуальнішими з часом. Принцеса не хотіла занадто яскравих туфель, вона хотіла, щоб вони були елегантними. "Вона сказала: "Зберігай простоту!" – згадував якось дизайнер, зазначивши, що Діана відкинула всі його ідеї про додавання кристалів і перлів.

Туфлі принцеси Діани від Jimmy Choo / Фото: Getty Images

До середини 90-х Діана замовляла в майстерні туфлі на підборах, часто вони були з фірмовими Х-подібними ремінцями Чу або слінгбеками. Так принцеса підкреслювала короткі обтислі сукні та короткі костюми зі спідницями-олівцями, які вона купувала в той період свого життя, оскільки її стиль змінювався і ставав витонченішим.

Принцеса Діана в Jimmy Choo / Фото: Getty Images

Вплив дружби з Діаною на бренд, його естетику та популярність був особливим. Останнім замовленням Діани були туфлі-човники кольору шампанського з грогрена. На жаль, Чу так і не зміг їх доставити – 1997 року принцеса трагічно загинула.

Туфлі принцеси Діани від Jimmy Choo / Фото: Getty Images

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