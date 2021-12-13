Увага на декольте: найвідвертіші вбрання знаменитостей 2021 року

Оскільки 2021 рік завершується, пропонуємо згадати найефектніші сукні, які обговорювалися в пресі гучніше, ніж події, на які їх одягали.

2021 часто дивував нас оригінальними вбраннями зірок, але також часто знамениті красуні з'являлися на публіці в сукнях з дуже ефектними декольте. Іноді вирізи бували V-подібними, прямими або фігурними, але погодьтеся, одягти такий лук наважилася б не кожна, тому пропонуємо поглянути ще раз на ці розкішні сукні та сміливих дівчат, які наважилися в них з'явитися.

1. Сара Полсон

Американська акторка цього року приголомшувала вбраннями часто, але найбільше нам запам'яталася її червона сукня від бренду Carolina Herrera. Вбрання мало величезні рукави-ліхтарики та пишну спідницю. Тканина була трохи специфічною і досить сильно м'ялася, але це не мало значення, адже вся увага в цьому образі була на дуже глибоке декольте.

Сара Полсон / Associated Press

2. Тараджі Генсон

Ця акторка одягла на 73-тю церемонію "Еммі" чорну сукню Elie Saab з довгими шифоновими рукавами. Попри глибокий виріз спереду, сукня також мала прозору спідницю. Прикрашали вбрання лелітки та бісер.

Тараджі Генсон / Getty Images

3. Джессіка Честейн

Голлівудська зірка відзначилася цього року не в сукні, а чорним комбінезоном від Alex Perry. Корсетний верх був без бретельок і мав виріз півмісяцем. Такий образ мав дуже елегантний та сексуальний вигляд.

Джессіка Честейн / Getty Images

4. Saweetie

Образи з MET Gala 2021 ми хотіли до цього списку не включати, адже вони практично всі були з вирізами, вставками і декольте, але все ж таки повз цю сукню реперки Saweetie пройти було важко. Створив для зірки дивовижний і відвертий образ дизайнер Christian Cowan.

Saweetie / Getty Images

5. Сіара

На MTV Video Music Awards співачка вирішила одягти чорну мереживну сукню від бренду Tom Ford, але особливістю вбрання став скошений виріз на грудях, який з обох боків прикрашали два чорні банти.

Сіара / Associated Press

6. Дженніфер Лопес

Біле вбрання суперзірки від Georges Hobeika, яке вона одягла на прем'єру фільму "Остання дуель", показаного під час 78-го Канського кінофестивалю, не дає про себе забути. У сукні було неймовірно глибоке декольте, та ще й прикрашене великим камінням. Джей Ло в ньому мала приголомшливий вигляд.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Associated Press

7. Сара Гадон

Канадська аторка одягла на прем'єру "Дюни" у Каннах сукню від Alexandre Vauthier. Вбрання було повністю розшите лелітками, а його поділ прикрашало страусине пір'я, яке перетікало у шлейф. Декольте знаменитість вирішила коштовностями не доповнювати.

Сара Гадон / Getty Images

8. Мая Джама

Ефектна британська телеведуча вибрала для червоної доріжки заходи GQ Men Of The Year 2021 чорну сукню від валлійського модельєра Julien Macdonald. Сукня не лише ідеально сиділа на фігурі дівчини, а й підкресювала на її. Щоправда, в зоні декольте сукня здається затісною, та Маї, звичайно, видніше, як вона має сидіти.

Мая Джама / Getty Images

9. Кетрін Ньютон

Ця 24-річна зірка, мабуть, вирішила привернути до себе максимум уваги, коли вийшла на доріжку GQ Men Of The Year 2021 в образі від Valentino, який складався з сукні, туніки й шортів.

Кетрін Ньютон / Getty Images

10. Адріана Ліма

Бразильська супермодель продемонструвала цього року червоне вбрання від Etro під час кінофестивалю у Каннах. Але образ був примітний не лише через фасон сукні, а й, звичайно ж, фігуру моделі.

Адріана Ліма / Associated Press

11. Блейк Лайвлі

Лелітки цього року були шалено популярні, мабуть, тому Блейк не змогла пройти повз сукню американського бренду Prabal Gurung. Вбрання було створено з блискучої тканини лавандового відтінку, а оригінальності йому додавали вирізи на грудях та з боків. У такому образі вона з'явилася на прем'єрі фільму "Персонаж", у якому зіграв її чоловік.

Блейк Лайвлі / Associated Press

12. Ніна Добрев

Під час заходу amfAR Gala Cannes акторка зачарувала публіку повністю чорною, строгою сукнею від бренду Mônot. Вбрання мало глибоке декольте та високий розріз. Сам фасон сукні був дуже оригінальним і незабутнім, попри монохром.

Ніна Добрев / Getty Images

13. Ізабелі Фонтана

Говорячи про вбрання з декольте, не можна не згадати образ цієї бразильської моделі під час Канського кінофестивалю. Ізабелі одягла розкішну сукню, створену Rami Kadi, декольте якої було цікавої форми з дрібними чашками, а саме вбрання повністю розшите лелітками.

Ізабелі Фонтана / Associated Press

14. Джоді Тернер-Сміт

Британська знаменитість обрала для заходу Kering Women In Motion Awards сукню від Gucci з декольте практично до пупа. Глибокий виріз зірка доповнила ювелірними прикрасами зі смарагдами та діамантами.

Джоді Тернер-Сміт / Associated Press

15. Кендіс Свейнпоул

Екс-"ангел" бренду Victoria's Secret одягла на червону доріжку в Каннах не сукню, а "голий" комбінезон та ще й із дуже глибоким вирізом спереду. Прикрашали це вбрання від Etro вишивка бісером, а також торочкою на розкльошених рукавах.

Кендіс Свейнпоул / Associated Press

16. Гарі Неф

Американська аторка та письменниця Гарі Неф могла б у цьому сарафані від Schiaparelli взяти участь у конкурсі на найглибше декольте року. Таке вбрання одягти наважилася б не кожна дівчина, тому ми щиро захоплюємося цим образом.

Гарі Неф / Getty Images

17. Олівія Родріго

Східна зірка попмузики увірвалася до житті меломанів цього року зі своєю піснею drivers license і миттєво стала бажаною гостю на всіх червоних доріжках заходів. Іноді образи 18-річної Олівії були скромними та ніжними, але ось аутфіт для відкриття Музею кіноакадемії дівчина обрала справді сміливий – чорну сукню з глибоким фігурним декольте від Saint Laurent.

Олівія Родріго / Getty Images

18. Doja Cat

Знаменитість пройшла червоною доріжкою музичної премії "Греммі-2021" у сукні від Roberto Cavalli з найсміливішим декольте цього року. Верх був виконаний у стилі мотоциклетної куртки зі блискавками, а спідницю доповнювало пір'я ніжно-оливкового кольору. Це вбрання явно увійде до історії заходу.

Doja Cat / Associated Press

19. Гіларі Свонк

Під час першого кінофестивалю в Саудівській Аравії — Red Sea International Film Festival акторка сяяла на червоній доріжці у вбранні, повністю розшитому лелітками, та накидці-кейпі.

Хіларі Суонк / Getty Images

20. Ванесса Гадженс

Ванесса Гадженс у сатиновому сексуальному аутфіті від Alexandre Vauthier прийшла на прем'єру музичної драми tick, tick...BOOM! у Нью-Йорку, в якій вона сама ж зіграла. Це вбрання з V-подібним декольте вона поєднала із чорними атласними босоніжками на платформі

Ванесса Хадженс / Getty Images

Читайте також: